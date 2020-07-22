FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 164
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Евру продавать собрались?
Я покупаю.
Спасибо!
Так как же.....?
Так как же.....?
в продажах ужо
ставка дело серъезное
А я писал, что в продажах сижу. Скорее до примерных 1.16 доберемся. Потом будем пробовать опять пробивать 1.18 и выше и вышеее)))
Я на 1.156 +- видела уровень, но уже не верю, что дойдем, а вот выше 1.18 точно уйдет.)
2 Х
да нет, первую по тралу снесло на 1,1780 там перевёртышь. а остальные я не оставляю на другой день. так что селка висит от 1,1780
Рубль похоже на стероидах. Все валюты упали, а тут вроде как в рост собрался.)))
75...
там пойду к Грефу в гости
или до 82 подождать???
75...
там пойду к Грефу в гости
или до 82 подождать???
Думается опять все лгут про плавающие котировки. Все падают, а мы растем.
Однако у меня даже чувство гордости. Потом конечно скажут, что для этого спалили резервный фонд, часть пенсионного и обидели нефтянку, но этих пару дней.....
Ура мы сделали всех.)))
Пора смываться...
Евре в рост, Ауди, Киви в рост...
Лунь готовят к покупкам.
На Ене затарился по самые гланды