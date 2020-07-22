FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 164

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Renat Akhtyamov:

Евру продавать собрались?

Я покупаю.

Спасибо!

Так как же.....?

 
sterva:

Так как же.....?

в продажах ужо

ставка дело серъезное

 
А я писал, что в продажах сижу. Скорее до примерных 1.16 доберемся. Потом будем пробовать опять пробивать 1.18 и выше и вышеее)))
 
Aleksandr Yakovlev:
А я писал, что в продажах сижу. Скорее до примерных 1.16 доберемся. Потом будем пробовать опять пробивать 1.18 и выше и вышеее)))

Я на 1.156 +- видела уровень, но уже не верю, что дойдем, а вот выше 1.18 точно уйдет.)

 
Renat Akhtyamov:

2 Х

да нет, первую по тралу снесло  на 1,1780 там перевёртышь.  а остальные я не оставляю на другой день. так что селка висит от 1,1780 

 
Рубль похоже на стероидах. Все валюты упали, а тут вроде как в рост собрался.)))
 
sterva:
Рубль похоже на стероидах. Все валюты упали, а тут вроде как в рост собрался.)))

75...

там пойду к Грефу в гости

или до 82 подождать???     

 
Lesorub:

75...

там пойду к Грефу в гости

или до 82 подождать???     

Еще немного.)

Думается опять все лгут про плавающие котировки. Все падают, а мы растем.

Однако у меня даже чувство гордости. Потом конечно скажут, что для этого спалили резервный фонд, часть пенсионного и обидели нефтянку, но этих пару дней.....

Ура мы сделали всех.)))

 

Пора смываться...

Евре в рост, Ауди, Киви в рост...

Лунь готовят к покупкам.

На Ене затарился по самые гланды    


 
Просто все решили кинуть доллар за его неадекватность...даже ЕС строит отдельную платежную систему...да и сколько можно их дурдом терпеть... так что заокеанская дубина скоро станет ненужной...((
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