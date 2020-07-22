FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 15
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важно не только где открыть, а и где закрыть.
что такое нано?
нано - это тип счёта, пора-бы это уже знать при вашей грамотности!
нано - это тип счёта, пора-бы это уже знать при вашей грамотности!
я вообще-то имел ввиду "чем отличается такой тип счета"
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Alexander_K2, 2018.02.12 19:14
Специально для тебя, дружище:
За сегодня прибыль +540 pips.
Учись торговать и готовь карманы.
Во первых, дружище, прибыль не измеряется в пунктах... во вторых что это ты мне показал? мастерство чего? пысания супротив ветру? Чего ж тогда удивляться тому, что йена вдруг вынесла всю твою прибыль за последние 30 дней?
Во первых, дружище, прибыль не измеряется в пунктах... во вторых что это ты мне показал? мастерство чего? пысания супротив ветру? Чего ж тогда удивляться тому, что йена вдруг вынесла всю твою прибыль за последние 30 дней?
Ну, похвастать захотелось. Ведь программа отработала на полном автомате! Веду контртрендовую торговлю. Проблемы, конечно, есть, но Грааль - вот он, осталось только руку протянуть.PS Кроме того, такими постами показываю несчастным и обездоленным, что зарабатывать на Форексе можно. А то, из-за повального уныния, на этом форуме неинтересно стало.
Ну, похвастать захотелось. Ведь программа отработала на полном автомате! Веду контртрендовую торговлю. Проблемы, конечно, есть, но Грааль - вот он, осталось только руку протянуть.PS Кроме того, такими постами показываю несчастным и обездоленным, что зарабатывать на Форексе можно. А то, из-за повального уныния, на этом форуме неинтересно стало.
Дружище, хош заработать - купи золото, нефть, евро, продай доллар-йену и закрой терминал. Через месяц откроешь и снимешь сливки. Больше ничего не требуется!!! Не нужно никаких программ, испытывающих судьбу!!! Физика твоя тут не к месту!!!
Ладно, не буду в этой ветке мешать. Я ее просто читаю.
Господа! Побольше именно прогнозов хороших и разных! Обязательно с обоснованием. Хочу понять, как вы это делаете. Это будет финалом моей экспансии на форекс.
Ладно, не буду в этой ветке мешать. Я ее просто читаю.
Господа! Побольше именно прогнозов хороших и разных! Обязательно с обоснованием. Хочу понять, как вы это делаете. Это будет финалом моей экспансии на форекс.
ты наверное подумал я тебя выгоняю? конечно нет. эту ветку читают и люди, торгующие, как ты, внутри дня. поэтому твоё распределение вероятностей тут лишним явно не будет!!! я же хотел сказать лишь что без знания основной тенденции все твои изыскания могут свестись к нулю, точнее даже не могут, а обязательно сведутся - статистика.
в общем и от тебя прогнозов ждем.
обоснование моих прогнозов только одно - тенденция. её и торгую. и почему бы не попипсовать? объединив усилия мы точно порвем форекс
ты наверное подумал я тебя выгоняю? конечно нет. эту ветку читают и люди, торгующие, как ты, внутри дня. поэтому твоё распределение вероятностей тут лишним явно не будет!!! я же хотел сказать лишь что без знания основной тенденции все твои изыскания могут свестись к нулю, точнее даже не могут, а обязательно сведутся - статистика.
в общем и от тебя прогнозов ждем.
обоснование моих прогнозов только одно - тенденция. её и торгую. и почему бы не попипсовать? объединив усилия мы точно порвем форекс
Отлично!
Вот поэтому мне и нужны обоснования прогнозов. Пусть даже самые нелепые на первый взгляд.
У меня осталась одна проблема - найти коэффициент, характеризующий тренд/флет. Это не Херст, не эксцесс, не асимметрия. Но, этот коэффициент есть и он один-единственный. Думаю, что это негэнтропия.
Мне надо зацепиться за грамотные прогнозы. Пусть даже человек далек от физмата - главное, чтобы было обоснование.
Отлично!
Вот поэтому мне и нужны обоснования прогнозов. Пусть даже самые нелепые на первый взгляд.
У меня осталась одна проблема - найти коэффициент, характеризующий тренд/флет. Это не Херст, не эксцесс, не асимметрия. Но, этот коэффициент есть и он один-единственный. Думаю, что это негэнтропия.
Мне надо зацепиться за грамотные прогнозы. Пусть даже человек далек от физмата - главное, чтобы было обоснование.
ну если вы найдете коэффициент,который вам показывает, что сейчас тренд, какие у вас есть гарантии, что именно в этом момент тренд не закончится и не начнется флэт?
при чем тут вообще физмат)))
ну если вы найдете коэффициент,который вам показывает, что сейчас тренд, какие у вас есть гарантии, что именно в этом момент тренд не закончится и не начнется флэт?
Этот коэффициент как раз и показывает начало/окончание тренда. Если я увижу, что удачный прогноз трейдера совпадает с тем или иным значением негэнтропии, то я составлю таблицу применимости. Херст на оставление своей таблицы сколько времени угробил? У меня столько времени в запасе нет.