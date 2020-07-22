FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 35
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Как вариант:
и Фунт:
Какие мысли по ? Я смотрю мы пробили два очень важных сопротивления на днвеном, теперь двигаемся к сопротивлению на часовом первая остановка 6250 но это ли предел какие мысли? ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD/
Какие мысли по ? Я смотрю мы пробили два очень важных сопротивления на днвеном, теперь двигаемся к сопротивлению на часовом первая остановка 6250 но это ли предел какие мысли? ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD/
учитывая самое последнее оборудование для майнинга, цель:
500
Я так понимаю, что рынка сегодня не будет, и терминалы можно закрывать?
самое время поскальпировать в канале