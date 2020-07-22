FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 35

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Приветствую! Какие идеи есть по евробаксу?
 

Как вариант:


 

и Фунт:


 

                          


 
 
Коллеги, сопровождайте пожалуйста свои мысли текстом. По одним вашим картинкам ход ваших мыслей понять невозможно. Помните, что только текстом можно полностью передать своё мнение на ситуацию. Если вы грамотно всё распишите, то и картинка не будет нужна.
 

Какие мысли по ? Я смотрю мы пробили два очень важных сопротивления на днвеном, теперь двигаемся к сопротивлению на часовом первая остановка 6250 но это ли предел какие мысли? ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

 
kavabata:

Какие мысли по ? Я смотрю мы пробили два очень важных сопротивления на днвеном, теперь двигаемся к сопротивлению на часовом первая остановка 6250 но это ли предел какие мысли? ru.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

учитывая самое последнее оборудование для майнинга, цель:

500

 
Я так понимаю, что рынка сегодня не будет, и терминалы можно закрывать?
 
Vitaly Muzichenko:
Я так понимаю, что рынка сегодня не будет, и терминалы можно закрывать?

самое время поскальпировать в канале

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