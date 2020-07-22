FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 6

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Максим Дмитриев:
можно ссылку на старую сову?
"загон в противоход".  это твое какое-то новое понятие?)

Ссылка - Pako (если знаете такого)   


Но, его нет давно здесь...

 

бабло по быстрому...

виртуальное...         


 

А как быстро обновляется инфа по собственному сигналу?

Все, не беспокойтесь, уже обновилась. За 2 дня хороший процентик так получился, аж 64% к депо.

 

Похоже разворачиваемся?


[Удален]  
maksman78:

Похоже разворачиваемся?



Почему не купили от отбоя канала ?

 
Vladimir Zubov:

Почему не купили от отбоя канала ?


Я вчера много заработал в ночную и на Драги  - дальше уже сил не осталось  -  вырубился))))

Теперь только шорты рассматриваю.

[Удален]  
maksman78:

Я вчера много заработал в ночную и на Драги  - дальше уже сил не осталось  -  вырубился))))

Теперь только шорты рассматриваю.


Тоже правильно

 

котиры есть и в выходные...



 

и еще разок...


 
maksman78:

Похоже разворачиваемся?

нет
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