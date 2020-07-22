FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 6
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можно ссылку на старую сову?
"загон в противоход". это твое какое-то новое понятие?)
Ссылка - Pako (если знаете такого)
Но, его нет давно здесь...
бабло по быстрому...
виртуальное...
А как быстро обновляется инфа по собственному сигналу?
Все, не беспокойтесь, уже обновилась. За 2 дня хороший процентик так получился, аж 64% к депо.
Похоже разворачиваемся?
Похоже разворачиваемся?
Почему не купили от отбоя канала ?
Почему не купили от отбоя канала ?
Я вчера много заработал в ночную и на Драги - дальше уже сил не осталось - вырубился))))
Теперь только шорты рассматриваю.
Я вчера много заработал в ночную и на Драги - дальше уже сил не осталось - вырубился))))
Теперь только шорты рассматриваю.
Тоже правильно
котиры есть и в выходные...
и еще разок...
Похоже разворачиваемся?