FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 140

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Aleksandr Yakovlev:

А как вам такой вариант.


Если доллар не будет усиливаться...то да тоже туда хочу, тоже там думал что на север пойдет...но говорят сначала м.б. 1.28 по Фибо там 161,8... пока стоим по фибо на 100... слабоват фунтик...

 
Aleksandr Yakovlev:

А как вам такой вариант.


а как такой?


 

Палченки - они и в Африке, палченки...


 

Евры, малость...

откатит, попробую купить, пунктов на 100 ...

 

По Луню жду тестирование пробоя наклонной и в путь...


 
Vadens:

А чем тебе это не сигнал?

https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page129#comment_8234303

А предметно разжёвывать это уже не сигнал,а смена подгузников.


Lesorub:

Херня это, а не сигнал...



 
 
Vadens:


Норм. Все под контролем?


 
Renat Akhtyamov:

Норм. Все под контролем?


Как обычно.......пока нет дефолтной ситуации и не происходит смены ценового диапазона.

 
Renat Akhtyamov:

Норм. Все под контролем?


На кроссе кишки друг другу на кулак наматываем.

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