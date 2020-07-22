FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 37
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Прогноз по кенгуру.
Интересный подход.
Как будет выглядеть Ваш прогноз по евро, на пример на D1?
Интересный подход.
Как будет выглядеть Ваш прогноз по евро, на пример на D1?
Под видео в описании есть ссылка на группу вк там все прогнозы
не, мы как нибудь тут....
Дела как? Нарыл чего? Смотрю, тоже не часто бываешь.
Дела как? Нарыл чего? Смотрю, тоже не часто бываешь.
Привет!
одна есть, вторую делаю
почти что в прямом эфире.
Привет!
одна есть, вторую делаю
почти что в прямом эфире.
Начал разбираться, но страница глючит чего то. А вообще, там где слово " прогноз", я не участвую. Может только " вероятный сценарий", где то так. Человек Нобелевку получил на том, что прогнозы рынка невозможны в принципе. Я сразу за аксиому принял. Зря время и деньги потрачены.
Начал разбираться, но страница глючит чего то. А вообще, там где слово " прогноз", я не участвую. Может только " вероятный сценарий", где то так. Человек Нобелевку получил на том, что прогнозы рынка невозможны в принципе. Я сразу за аксиому принял. Зря время и деньги потрачены.
Интересно,
ссылка есть?
Какие мысли есть по рублю?
стабильность
пипсовать можно
Я тут обнаружил пару - EURTRY. Не нужно ни ума ни опыта ни экспертов. Растёт 10 лет подряд. Заходить на откатах. Только своп отрицательный в рост, ну это ерунда. Где я был раньше? Зашел в 4-й раз на центовом.