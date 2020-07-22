FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 37

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vadim103:
Прогноз по кенгуру. 

Интересный подход.

Как будет выглядеть Ваш прогноз по евро, на пример на D1?

 
Renat Akhtyamov:

Интересный подход.

Как будет выглядеть Ваш прогноз по евро, на пример на D1?

Под видео в описании есть ссылка на группу вк там все прогнозы
 
vadim103:
Под видео в описании есть ссылка на группу вк там все прогнозы
не, мы как нибудь тут....
 
Renat Akhtyamov:
не, мы как нибудь тут....

Дела как? Нарыл чего? Смотрю, тоже не часто бываешь.

 
STA2066:

Дела как? Нарыл чего? Смотрю, тоже не часто бываешь.

Привет!

одна есть, вторую делаю

почти что в прямом эфире.

 
Какие мысли есть по рублю?
 
Renat Akhtyamov:

Привет!

одна есть, вторую делаю

почти что в прямом эфире.

Начал разбираться, но страница глючит чего то. А вообще, там где слово " прогноз", я не участвую. Может только " вероятный сценарий", где то так. Человек Нобелевку получил на том, что прогнозы рынка невозможны в принципе. Я сразу за аксиому принял. Зря время и деньги потрачены. 

 
STA2066:

Начал разбираться, но страница глючит чего то. А вообще, там где слово " прогноз", я не участвую. Может только " вероятный сценарий", где то так. Человек Нобелевку получил на том, что прогнозы рынка невозможны в принципе. Я сразу за аксиому принял. Зря время и деньги потрачены. 

Интересно,

ссылка есть?

 
straler2011:
Какие мысли есть по рублю?

стабильность

пипсовать можно

 

Я тут обнаружил  пару - EURTRY. Не нужно ни ума ни опыта ни экспертов. Растёт 10 лет подряд. Заходить на откатах. Только своп отрицательный в рост, ну это ерунда. Где я был раньше? Зашел в 4-й раз на центовом. 

 

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