FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 135
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Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49А скачек не будет если ставка не изменится...
Мне кажется все равно будет, но не такой сильной. Много энергии накоплено. Надо спустить ее)))
Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49
А скачек не будет если ставка не изменится...
Разве что на заявлениях потрясет немного)
Все будет:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
www_10, 2018.08.01 14:50
Без паники. Ты не первый и сумма для форекса и для выставленных обьемов нормальная. Вопрос весь в депо. Оно большое должно быть с такими рисками. Еще стопы есть, лучше без них не баловаться улетит все.
Придется наверно самому сейчас разрядиться
И что ты там увидел? сюда надо смотреть обычно...
https://c.mql5.com/3/215/111813_Margin_21__1.jpg)
Нифигасе просада! Мой веерный противоход курит в сторонке. Надеюсь в центах или копейках. Но реальщиков уважаю.
Я после нескольких лет центиков заточился как смог и решил возвратиться на стандарт. Планирую нарубить деревесины 500 штук не снимая. Хочу лично глянуть на поведение брокера.
.....Не доверяю я этому казино.
Глянь личку.
Нифигасе просада! Мой веерный противоход курит в сторонке. Надеюсь в центах или копейках. Но реальщиков уважаю.
Я после нескольких лет центиков заточился как смог и решил возвратиться на стандарт. Планирую нарубить деревесины 500 штук не снимая. Хочу лично глянуть на поведение брокера.
.....Не доверяю я этому казино.
ню ню
нарубил как то я так жо
потом 3 года стратегию менял
г..но уже не прокатывало
ню ню
нарубил как то я так жо
потом 3 года стратегию менял
г..но уже не прокатывало
Если нарубил,то надо было снимать и пользоваться,а на остатке рубить далее. Так что произошло? Как нарубил,так и слил до снятия?
Я вывожу на центах регулярно,но не большими суммами,которые брокер "не видит" или не хочет видеть,а если настружу хорошо и запрошу на вывод 150 штук дубовых поленьев,что будет хочу глянуть и иметь свой опыт,а не интернетный.
Если нарубил,то надо было снимать и пользоваться,а на остатке рубить далее. Так что произошло? Как нарубил,так и слил до снятия?
если пишу нарубил, значит снял.
Если бы не снял, а слил, то не написал бы новую стратегию)))
если пишу нарубил, значит снял.
Если бы не снял, а слил, то не написал бы новую стратегию)))
Ну значит всё ок! Собственно,ради чего мы и мучаемся здесь в непосильных трудах. А упражнения с личной тактикой,это личное дело каждого.