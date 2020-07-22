FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 135

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www_10:

Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49 

А скачек не будет если ставка не изменится...

Мне кажется все равно будет, но не такой сильной. Много энергии накоплено. Надо спустить ее)))

 
www_10:

Купил четырех часовой опцион с исполнением в 22:30 на рост золота, думаю после ставки к тому времени оно устаканится выше 1218.49 

А скачек не будет если ставка не изменится...

Разве что на заявлениях потрясет немного)

Все будет:    


 
www_10:

Без паники. Ты не первый и сумма для форекса и для выставленных обьемов нормальная. Вопрос весь в депо. Оно большое должно быть с такими рисками. Еще стопы есть, лучше без них не баловаться улетит все.

 

Придется наверно самому сейчас разрядиться

 
www_10:

И что ты там увидел? сюда надо смотреть обычно...

https://c.mql5.com/3/215/111813_Margin_21__1.jpg)

Нифигасе просада! Мой веерный противоход курит в сторонке. Надеюсь в центах или копейках. Но реальщиков уважаю.

Я после нескольких лет центиков заточился как смог и решил возвратиться на стандарт. Планирую нарубить деревесины 500 штук  не снимая. Хочу лично глянуть на поведение брокера.

.....Не доверяю я этому казино.


 
Renat Akhtyamov:


Глянь личку.

 
Vadens:

Нифигасе просада! Мой веерный противоход курит в сторонке. Надеюсь в центах или копейках. Но реальщиков уважаю.

Я после нескольких лет центиков заточился как смог и решил возвратиться на стандарт. Планирую нарубить деревесины 500 штук  не снимая. Хочу лично глянуть на поведение брокера.

.....Не доверяю я этому казино.


ню ню

нарубил как то я так жо

потом 3 года стратегию менял

г..но уже не прокатывало

 
Renat Akhtyamov:

ню ню

нарубил как то я так жо

потом 3 года стратегию менял

г..но уже не прокатывало

Если нарубил,то надо было снимать и пользоваться,а на остатке рубить далее. Так что произошло? Как нарубил,так и слил до снятия?

Я вывожу на центах регулярно,но не большими суммами,которые брокер "не видит" или не хочет видеть,а если настружу хорошо и запрошу на вывод 150 штук дубовых поленьев,что будет хочу глянуть и иметь свой опыт,а не интернетный.

 
Vadens:

Если нарубил,то надо было снимать и пользоваться,а на остатке рубить далее. Так что произошло? Как нарубил,так и слил до снятия?

если пишу нарубил, значит снял.

Если бы не снял, а слил, то не написал бы новую стратегию)))

 
Renat Akhtyamov:

если пишу нарубил, значит снял.

Если бы не снял, а слил, то не написал бы новую стратегию)))

Ну значит всё ок! Собственно,ради чего мы и мучаемся здесь в непосильных трудах. А упражнения с личной тактикой,это личное дело каждого.

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