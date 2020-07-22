FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 179

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Lesorub:

          

привет сливалам!

 
Sergey Lazarenko:

привет сливалам!

Вы хохол?

 
Lesorub:

Вы хохол?

а тебе зачем?

 
Sergey Lazarenko:

а тебе зачем?

Да так...

 
Sergey Lazarenko:

вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.

да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется. Картинками красивыми любуется

мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль! Кому интересно рассматривать его сетку?  О рынке ноль.

привет сливалам!

sell-stop style

Lesorub:

И отжал у фунта 539 пунктов: 

over setka

Еще ему вниз пунктов 70 пилить на коррекции ...

Какой вариант лучше? Время удержания? Какой вариант из красивых картинок дал больше? На картинках вся информация есть, где вы увидели "о рынке 0". Кто крестиком вышивает, кто стежками присирает. Постите сюда свои картинки на регулярной основе, никто не запрещает, всем будет интересно.

 
Sergey Lazarenko:

привет сливалам!

Вы знакомы с теми кто никогда не сливает?

Нет таких.)))

 
Lesorub:

Вы хохол?

кацапенятко?
 
Sergey Lazarenko:

мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!

Кому интересно рассматривать его сетку?  О рынке ноль.

А че завидовать ноормально рубит бобло... и другим советует...никто не заставляет следовать... или любоваться...)) мне лично нравится его палочно-рельсовый стиль...))

 
Sergey Lazarenko:

мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!

Кому интересно рассматривать его сетку?  О рынке ноль.

а где же Ваше?

ps: критика не уместна

 

Ребята, давайте жить дружно...  


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