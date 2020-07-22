FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 179
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привет сливалам!
привет сливалам!
Вы хохол?
Вы хохол?
а тебе зачем?
а тебе зачем?
Да так...
вы бы лучше для начала спросили сколько Прироста имеет, а то станете таким же как он, без Прироста.
да нечего ему сказать, торгует на центовике, надеется на удачу. Когда сольет, грустит, когда волну поймает, радуется. Картинками красивыми любуется
мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль! Кому интересно рассматривать его сетку? О рынке ноль.
привет сливалам!
И отжал у фунта 539 пунктов:
Еще ему вниз пунктов 70 пилить на коррекции ...
Какой вариант лучше? Время удержания? Какой вариант из красивых картинок дал больше? На картинках вся информация есть, где вы увидели "о рынке 0". Кто крестиком вышивает, кто стежками присирает. Постите сюда свои картинки на регулярной основе, никто не запрещает, всем будет интересно.
привет сливалам!
Вы знакомы с теми кто никогда не сливает?
Нет таких.)))
Вы хохол?
мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!
Кому интересно рассматривать его сетку? О рынке ноль.
А че завидовать ноормально рубит бобло... и другим советует...никто не заставляет следовать... или любоваться...)) мне лично нравится его палочно-рельсовый стиль...))
мне лично этот любитель красивых картинок поднадоел, информации от его постов Ноль!
Кому интересно рассматривать его сетку? О рынке ноль.
а где же Ваше?
ps: критика не уместна
Ребята, давайте жить дружно...