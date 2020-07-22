FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 40
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может по ауди картинка есть. ЕЕвра увязла. Фунтик у меня так и висит в бай. Одна енка пока радует.)
Индекс:
Вниз:
"Одна енка пока радует.) "
ее цель:
Евра..., краткосрочный сигнал:
и года не прошло...
Пора прикупить кенгуру
идут продажи:
Давай чего нибудь новенькое, публика требует!
Вот Вульф на Еньке (если не поломают...)
По Луню комплект: 1,2,3,4,5,а,в,с
На неделях набор продаж:
Золотишко загонят до новостей в свит зону Вульфа?