FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 40

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sterva:

Может по ауди картинка есть. ЕЕвра увязла. Фунтик у меня так и висит в бай. Одна енка пока радует.) 

Индекс:

Вниз:


"Одна енка пока радует.) "


                                                 ее цель:


Евра..., краткосрочный сигнал:


 

и года не прошло...



 
 Пора прикупить кенгуру
 
vadim103:
 Пора прикупить кенгуру

идут продажи:


 
То есть кенгуру пока не покупаем?
 
И да, что с фунтом?
 
Sergey Novokhatskiy:

Давай чего нибудь новенькое, публика требует!


Вот Вульф на Еньке (если не поломают...)


 
 

По Луню комплект: 1,2,3,4,5,а,в,с

На неделях набор продаж:


 

Золотишко загонят до новостей в свит зону Вульфа?


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