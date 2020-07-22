FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 7
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По USDJPY,H1 вверх до 113.60:
На текущей неделе мы будем иметь две значительные новости. Завтра 31 января вечером будет решение по процентной ставке USD (FOMC). Скорее всего, эта процентная ставка окажется прежней, равной 1.50%. В пятницу будет Non-Farm. Здесь тоже я думаю не будет неожиданностей. Уровень безработицы пребывает на низком уровне. На графике EURUSD H4 мы видим коррекцию. Движение вниз я прогнозирую до уровня Фибо 38.2%:
Я думаю, что текущая неделя будет коррекционной. Но цена на EURUSD не опустится ниже 1.2208. Это минимум прошлой недели. Кроме того, на MACD H4 мы наблюдаем дивергенцию. Дивергенция может сигнализировать о предстоящем развороте. Но, на мой взгляд, разворот маловероятен.
Вот что происходит, это же очевидно!
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page877#comment_6401954PS: а где команда вставить из кармана? так было удобно!...
Вот что происходит, это же очевидно!
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page877#comment_6401954PS: а где команда вставить из кармана? так было удобно!...
Главное что-б было очевидно.
Деньги на югах.
Главное что-б было очевидно.
Деньги на югах.
деньги продавцов или покупателей на югах, вот в чем вопрос
я склоняюсь к тому, что продавцов
соответсвенно рост
вот будет сегодня весело если ФРС ставочку не поднимет...
в смысле?
Не поднимет и не опустит.
Так что идем по объемам, а ставку ждут, ждут... :
Куда все пропали, слились что-ли?
Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?
Куда все пропали, слились что-ли?
Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?
будет идти вверх долго и счастливо
ps: пипсовка - +/-150 пунктов не рассматривается
Куда все пропали, слились что-ли?
Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?