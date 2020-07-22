FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 7

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Vladimir Karputov:

По USDJPY,H1 вверх до 113.60:

на D1, W1, MN1 серая линия как выглядит, можно скрины посмотреть?
 

На текущей неделе мы будем иметь две значительные новости. Завтра 31 января вечером будет решение по процентной ставке USD (FOMC). Скорее всего, эта процентная ставка окажется прежней, равной 1.50%. В пятницу будет Non-Farm. Здесь тоже я думаю не будет неожиданностей. Уровень безработицы пребывает на низком уровне. На графике EURUSD H4 мы видим коррекцию. Движение вниз я прогнозирую до уровня Фибо 38.2%:


Я думаю, что текущая неделя будет коррекционной. Но цена на EURUSD не опустится ниже 1.2208. Это минимум прошлой недели. Кроме того, на MACD H4 мы наблюдаем дивергенцию. Дивергенция может сигнализировать о предстоящем развороте. Но, на мой взгляд, разворот маловероятен.



 

Вот что происходит, это же очевидно!

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page877#comment_6401954

PS: а где команда вставить из кармана? так было удобно!...
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2018.01.26
  • www.mql5.com
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Renat Akhtyamov:

Вот что происходит, это же очевидно!

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page877#comment_6401954

PS: а где команда вставить из кармана? так было удобно!...

Главное что-б было очевидно.

Деньги на югах.

 
Alekseu Fedotov:

Главное что-б было очевидно.

Деньги на югах.

деньги продавцов или покупателей на югах, вот в чем вопрос

я склоняюсь к тому, что продавцов

соответсвенно рост

 
вот будет сегодня весело если ФРС ставочку не поднимет...
 
GhostMan:
вот будет сегодня весело если ФРС ставочку не поднимет...

в смысле?

Не поднимет и не опустит.

Так что идем по объемам, а ставку ждут, ждут... :


 

Куда все пропали, слились что-ли?

Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?

 
Vitaly Muzichenko:

Куда все пропали, слились что-ли?

Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?

будет идти вверх долго и счастливо

ps: пипсовка - +/-150 пунктов не рассматривается

 
Vitaly Muzichenko:

Куда все пропали, слились что-ли?

Ребята, какие мысли по ауди/янки, будет идти вниз, или ещё рано?

Было дважды пробитие и закрепление выше уровня 88,40 , но интереса не увидели и вернулись под этот уровень. Дважды его еще снизу обозначили и возможно сейчас идем вниз до нижнего уровня. Уровень 85,70 взят с дневки. Но это только мысли.
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