FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 83
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Ну что, Лунь по плану...
Ну что, Лунь по плану...
Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.
Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.
вполне вероятно...
Какие мысли на курс ? открыл покупку от 1540 с цель 1614, вот думаю, стоит ли отсавить тп там или же перенести чуть выше. На 16260 есть динамическое дневное сопротивление, которое вроде отрабатывает а вроде и нет, не поделитесь вашими?
Не будешь баловаться подтягиванием ТП, дойдем до 1736
Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.
амба будет 11.07.18
1.46 тоже красиво, только вряд ли успеет
Надеюсь дойдем