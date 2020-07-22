FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 83

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Ну что, Лунь по плану...


 
Пост перенес на соседнюю ветку про закономерности
График EURUSD, M1, 2018.06.18 21:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2018.06.18 21:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
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Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2018.06.18 21:41 UTC.
 
Что это с енькой - пузырь Илоны Маска лопнул... или очередной крэзис Трампа... креативные мужики - ничего не скажешь...))
 
Lesorub:

Ну что, Лунь по плану...


Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.

 
Какие мысли на курс ? открыл покупку от 1540 с цель 1614, вот думаю, стоит ли отсавить тп там или же перенести чуть выше. На 16260 есть динамическое дневное сопротивление, которое вроде отрабатывает а вроде и нет, не поделитесь вашими? 
 
sterva:

Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.

вполне вероятно...


 
kavabata:
Какие мысли на курс ? открыл покупку от 1540 с цель 1614, вот думаю, стоит ли отсавить тп там или же перенести чуть выше. На 16260 есть динамическое дневное сопротивление, которое вроде отрабатывает а вроде и нет, не поделитесь вашими? 

Не будешь баловаться подтягиванием ТП, дойдем до 1736

 
sterva:

Опасен он однако. 1.38 и аминь.))) В прошлом году жестко вынес. Фунтик 1.3150 неплохо смотрится или как вариант аудь можно подождать.

амба будет 11.07.18

1.46 тоже красиво, только вряд ли успеет

 
Надеюсь дойдем
 
Aleksandr Yakovlev:
Надеюсь дойдем
таких надеющихся 73% из 100...
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