FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 47
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А не устал ли КИВИ?
и пониже ...
Привет,
Движение евродолл до 17 апреля.
Прогноз нейросети.
Добрый День.
А это прогноз нейросети на сутки:)
а это Енька на недельку:
поехала, родимая...
Привет!
Евродолл прогноз до 19 апреля.
Прогноз нейросети.
Как на счет франка?
Закрыла. Еще будет вход.)
Закрыла. Еще будет вход.)
уже есть...
уже есть...
Не трогайте его.
Еще вверх пройдет.)
Соблазн (по оанде если смотреть) есть конечно, но мне кажется рановато и вверх с февраля ползет.
Коллопутчики тоже вверх прогнозили. Да и за
выходные
ничего не случится)))
Не трогайте его.
Еще вверх пройдет.)
три касания, двойная вершина, Вульф с ТР 0.9432
может и пойдет...