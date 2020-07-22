FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 47

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А не устал ли КИВИ?     

и пониже ...


[Удален]  
Alexander Ivanov:

Привет, 

Движение евродолл до 17 апреля.

Прогноз нейросети.


Добрый День.  

А это прогноз нейросети на сутки:)


 

а это Енька на недельку:

поехала, родимая...


 

Привет!

Евродолл прогноз до 19 апреля. 

Прогноз нейросети.


 
Лунь передумал. Купила пару.)
 
Как на счет франка?
 
Lesorub:
Как на счет франка?

Закрыла. Еще будет вход.)

 
sterva:

Закрыла. Еще будет вход.)

уже есть...


 
Lesorub:

уже есть...


Не трогайте его.

Еще вверх пройдет.)

оанда

Соблазн (по оанде если смотреть) есть конечно, но мне кажется рановато и вверх с февраля ползет.

Коллопутчики тоже вверх прогнозили. Да и за

выходные

ничего не случится)))

 
sterva:

Не трогайте его.

Еще вверх пройдет.)

три касания, двойная вершина, Вульф с ТР 0.9432

может и пойдет...

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