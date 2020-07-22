FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 209
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Да не за что...
Фунт взял свою цель с дневок (снимок выше).
Куплен двумя ордерами с целью 1.2746
Основание: бай сетап с М30
))) тоже в покупках стоял... да тоже разбирался в ваших рельсах палках, но не хватает наверно железной логики и терпения переждать этот заход в противоход...почему бы и его не брать если есть уверенность в нем, тоже ведь не малый ход...да и еще, этот загон походу идет медленно, как бы змея гремучка хвостиком машет - заманивают значит...потом бац и срубили всех под корень...чудны дела твои Форекс...)))
Не верь дружище.
Подумай лучше своей головой.
Я раньше тоже всех слушал.
Про свои убытки все молчат.
Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).
Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)
так там он вроде без рекламы...ничего не продает тоже так верю 50/50...сейчас с этим Маркетом многие с ума посходили зациклились на легком заработке...ну доверчивых лохов пока хватает, что уж говорить, сам такой не раз попадал на крючок...
Его методом можно торговать только малыми лотами с большим запасом депозита и желательно с низким свопом.
Допустим я бы кому то поверил в январе 15 го года, что цена евры будет выше 1,2(только подождать надо).
Действительно, всего три года прошло (дальше только сарказм).....
Мой вывод-никакого долгосрока.
Я утверждаю, что цена фунта будет 1 к 1, только надо подождать, долго подождать, очень долго подождать)))...............
Привет всем снова.
Вкратце я не говорю что во всем и всегда у меня была прибыль это раз. Во вторых убытки были и без этого как говорится не возможно очевидно здесь получить опыт и нормальную торговую систему это два. А в третьих удивляюсь вашим выводам(выше в вашем тексте выделено): торгую большим лотом с малым стопом(в последнее время в основном виртуальный), депозит первоначально гружу по полному с учётом выбранных рисков и потом уже доливаюсь мелкими орденами, своп ищу наоборот большой в сторону сделки...низкий выбираю тогда когда против сделки и т.д
И самое главное все сделки у меня рассортированы на короткие, средне срок, долго срок ....
А у вас очевидно всё наоборот.
Смысла не вижу доказывать. Кто реально хочет чего то добиться найдёт на этом ресурсе все необходимое, а здесь полно отличной информации. Главное уметь читать, соображать и замечать всё необходимое...
Удачи.
По евре в коридор попали 1356-1421. Сейчас самое время подкупиться)))
По евре в коридор попали 1356-1421. Сейчас самое время подкупиться)))
на мой взгляд ещё рано. Ещё должно вниз оттащить - и вот тогда "вход с малым риском"
До куда оттащится?)))
До куда оттащится?)))
а кто его знает :-)
я по совокупности смотрю.. контрить шорт евра пока рано, значит и вход в лонг (если в нём уверены) тоже пока рискован
а кто его знает :-)
я по совокупности смотрю.. контрить шорт евра пока рано, значит и вход в лонг (если в нём уверены) тоже пока рискован
Я как вариант могу предположить, что на чуток ниже 1356 сходим, поболтаемся,(20-30 п.), потом зайдем выше 1356, закрепляемся и в лонги.
Я как вариант могу предположить, что на чуток ниже 1356 сходим, поболтаемся,(20-30 п.), потом зайдем выше 1356, закрепляемся и в лонги.
где-то так наверное
В общем, Евра по плану... Еще 20 пунктов.
Но..., надоело мне ждать.
Пошел я баиньки...