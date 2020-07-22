FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 209

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Lesorub:

Да не за что...

Фунт взял свою цель с дневок (снимок выше).

Куплен двумя ордерами с целью 1.2746

Основание: бай сетап с М30

                  

))) тоже в покупках стоял... да тоже разбирался в ваших рельсах палках, но не хватает наверно железной логики и терпения переждать этот заход в противоход...почему бы и его не брать если есть уверенность в нем, тоже ведь не малый ход...

да и еще, этот загон походу идет медленно, как бы змея гремучка хвостиком машет - заманивают значит...потом бац и срубили всех под корень...чудны дела твои Форекс...)))
 
vaz:

Не верь дружище.

Подумай лучше своей головой.

Я раньше тоже всех слушал.

Про свои убытки все молчат.

Есть люди у которых они больше миллиона (жаль доступ закрыл один к графику своего счета, скинул бы тебе).

Цена пойдет в одну сторону- будут тебе график тыкать, а в другую, пропадут на годик.)

так там он вроде без рекламы...ничего не продает тоже так верю 50/50...сейчас с этим Маркетом многие с ума посходили зациклились на легком заработке...ну доверчивых лохов пока хватает, что уж говорить, сам такой не раз попадал на крючок...

 
vaz:

Его методом можно торговать только малыми лотами с большим запасом депозита и желательно с низким свопом.

Допустим я бы кому то поверил в январе 15 го года, что цена евры будет выше 1,2(только подождать надо). 

Действительно, всего три года прошло (дальше только сарказм).....

Мой вывод-никакого долгосрока. 

Я утверждаю, что цена фунта будет 1 к 1, только надо подождать, долго подождать, очень долго подождать)))...............

Привет всем снова.

Вкратце я не говорю что во всем и всегда у меня была прибыль это раз. Во вторых убытки были и без этого как говорится не возможно очевидно здесь получить опыт и нормальную торговую систему это два. А в третьих удивляюсь вашим выводам(выше в вашем тексте выделено): торгую большим лотом с малым стопом(в последнее время в основном виртуальный), депозит первоначально гружу по полному с учётом выбранных рисков и потом уже доливаюсь мелкими орденами, своп ищу наоборот большой в сторону сделки...низкий выбираю тогда когда против сделки и т.д

И самое главное все сделки у меня рассортированы на короткие, средне срок, долго срок ....

А у вас очевидно всё наоборот.

Смысла не вижу доказывать. Кто реально хочет чего то добиться найдёт на этом ресурсе все необходимое, а здесь полно отличной информации. Главное уметь читать, соображать и замечать всё необходимое...

Удачи.

 

По евре в коридор попали 1356-1421. Сейчас самое время подкупиться)))


 
Aleksandr Yakovlev:

По евре в коридор попали 1356-1421. Сейчас самое время подкупиться)))


на мой взгляд ещё рано. Ещё должно вниз оттащить - и вот тогда "вход с малым риском"
 
Maxim Kuznetsov:
на мой взгляд ещё рано. Ещё должно вниз оттащить - и вот тогда "вход с малым риском"

До куда оттащится?)))

 
Aleksandr Yakovlev:

До куда оттащится?)))

а кто его знает :-)

я по совокупности смотрю.. контрить шорт евра пока рано, значит и вход в лонг (если в нём уверены) тоже пока рискован

 
Maxim Kuznetsov:

а кто его знает :-)

я по совокупности смотрю.. контрить шорт евра пока рано, значит и вход в лонг (если в нём уверены) тоже пока рискован

Я как вариант могу предположить, что на чуток ниже 1356 сходим, поболтаемся,(20-30 п.), потом зайдем выше 1356, закрепляемся и в лонги.

 
Aleksandr Yakovlev:

Я как вариант могу предположить, что на чуток ниже 1356 сходим, поболтаемся,(20-30 п.), потом зайдем выше 1356, закрепляемся и в лонги.

где-то так наверное

 

В общем, Евра по плану... Еще 20 пунктов.

Но..., надоело мне ждать.

Пошел я баиньки...

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