FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 2
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Проблема в том, что завершение 4 волны не должно подниматься выше завершения 1. У вас оно поднимается. У меня совпадает, что допустимо. Но спорить не люблю.
Я тоже не люблю спорить. Мне интересен Ваш подход, тоже есть рациональные решения. Кто из нас правее, рассудят, как всегда, рынок и время.
Предполагаю Z-Z ( 5-3-5) , но при этом сценарии экстремум 2092 должен " устоять" .
По USDJPY,H1 вверх до 113.60:
Пока на USDJPY,H4 прогноз верный:
Уровень 2450 - уже неоднократно выступало поддержкой , последнее движение от 2900 рассматриваю как новую формацию , варианты 1- движение к 2600 и 2450 , 2 - 2450 и выше в % от движения.Да уж за 15 мин. упал на 140 пипов )))
Коррекционная волна "В" в треугольнике, ожидаю волну "е" ов "В"
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Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся
Renat Fatkhullin, 2017.12.28 16:51...
Когда это будет реализовано, то думаю можно будет удобно сделать в этой ветке прогнозы:
Сложность в разметках волнового анализа в том , что на рынке одномоментно присутствуют альтернативные варианты ( серым 5 ти волновка) , отсюда и прогнозы в одном варианте имеется законченное движение (серым 5 ) , второй вариант сохраняется потенциал движения вверх , на рынке локальные уровни S\R - 3525- 3580.