FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 2

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Sergey Vradiy:
Проблема в том, что завершение 4 волны не должно подниматься выше завершения 1. У вас оно поднимается. У меня совпадает, что допустимо. Но спорить не люблю. 

Я тоже не люблю спорить. Мне интересен Ваш подход, тоже есть рациональные решения. Кто из нас правее, рассудят, как всегда, рынок и время.

 


Предполагаю Z-Z ( 5-3-5)  , но при этом сценарии  экстремум 2092  должен " устоять" . 

 
Vladimir Karputov:

По USDJPY,H1 вверх до 113.60:

USDJPY,H1



Пока на USDJPY,H4 прогноз верный:

USDJPY,H4

 


Уровень 2450 - уже неоднократно выступало поддержкой ,  последнее движение от  2900 рассматриваю как новую формацию , варианты 1- движение к 2600 и 2450 , 2 - 2450 и выше в % от  движения.   

Да уж за 15 мин. упал на 140 пипов ))) 
 


Коррекционная волна  "В"  в треугольнике, ожидаю волну "е" ов "В"

 
 

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Обсудим совместные проекты в редакторе - зачем они и куда движутся

Renat Fatkhullin, 2017.12.28 16:51

...

Большой упор на обмене данными из терминалов. Это позволит в разы быстрее и удобнее обмениваться чартами, профилями, настройками, программами и тд.

Когда это будет реализовано, то думаю можно будет удобно сделать в этой ветке прогнозы:

  • сначала публикация прогноза (с разметкой графика) - этот прогноз в виде шаблона может скачать любой желающий
  • затем публикация результата (также с первоначальной разметкой) - можно легко будет сравнить совпадение прогноза

 
 


 Сложность в разметках волнового анализа в том , что на рынке одномоментно присутствуют альтернативные варианты ( серым 5 ти волновка) , отсюда   и прогнозы в одном варианте имеется законченное движение (серым 5 ) , второй вариант сохраняется потенциал движения вверх , на рынке локальные уровни S\R - 3525- 3580. 

 
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