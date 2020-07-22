FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 169

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Вот, живой концерт

Всех с выходными!


 
Renat Akhtyamov:

Вот, живой концерт

Всех с выходными!


Сильнааа...!

 
Renat Akhtyamov:

Вот, живой концерт

Всех с выходными!


В 85-м я помню её более изящной. Но и я 4 года после армии был не плох!


 
Lesorub:

Сильнааа...!

чуток перепела сама себя

в этом сила этого концерта

Vadens:

В 85-м я помню её более изящной. Но и я 4 года после армии был не плох!

;)

 

Ну и тягомотина...


 
Lesorub:

Ну и тягомотина...

а не спрятал, там все лимитки...

номера вырезай, тогда не понятно будет

еву байкни если хошь...
 
Renat Akhtyamov:

а не спрятал, там все лимитки...

номера вырезай, тогда не понятно будет

еву байкни если хошь...

Я тебя в последнее время совсем не понимаю...


 
Renat Akhtyamov:
еву байкни если хошь...

входы по ней 1.1479

                       1.1508

                       ТР 1.1732

SL ниже 1.1431

 

По кабелю есть вариант на 200 п. :


 

И жду большой, баксовый пипец...


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