FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот, живой концерт
Всех с выходными!
Вот, живой концерт
Всех с выходными!
Сильнааа...!
Вот, живой концерт
Всех с выходными!
В 85-м я помню её более изящной. Но и я 4 года после армии был не плох!
Сильнааа...!
чуток перепела сама себя
в этом сила этого концерта
В 85-м я помню её более изящной. Но и я 4 года после армии был не плох!
;)
Ну и тягомотина...
Ну и тягомотина...
а не спрятал, там все лимитки...
номера вырезай, тогда не понятно будетеву байкни если хошь...
а не спрятал, там все лимитки...
номера вырезай, тогда не понятно будетеву байкни если хошь...
Я тебя в последнее время совсем не понимаю...
еву байкни если хошь...
входы по ней 1.1479
1.1508
ТР 1.1732
SL ниже 1.1431
По кабелю есть вариант на 200 п. :
И жду большой, баксовый пипец...