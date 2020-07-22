FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 26
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Может и нет...
А стопы медведов за 2556
вход на пробой хая по фую:
всем Привет. Это Myth... ( по согласованию имею доступ на этот ак )
Готов 11 марта ответить на несколько ваших вопросов.
дык его продавать
нафига ты купил на хаях????
ппц...
Может и нет...
А стопы медведов за 2556
вход на пробой хая по фую:
Вчера вошол
дык его продавать
нафига ты купил на хаях????
ппц...
ну - ну...
ну - ну...
Вчера вошол
Ну да)))
Зашол парным лотом, половину закрыл. Остальное в БУ висит.
Вчера вошол
селлки
не слабо
главно не торопитьсяпрокачают не меньше года
дык его продавать
Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.