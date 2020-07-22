FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 26

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Aleksandr Yakovlev:

Может и нет...

А стопы медведов за 2556      


вход на пробой хая по фую:


 
GhostMan:

всем Привет. Это Myth... ( по согласованию имею доступ на этот ак )

Готов 11 марта ответить на несколько ваших вопросов. 

он может элементарно зарегиться
 

дык его продавать


нафига ты купил на хаях????

ппц...

 
Lesorub:

Может и нет...

А стопы медведов за 2556      


вход на пробой хая по фую:


Вчера вошол


 
Renat Akhtyamov:

дык его продавать

нафига ты купил на хаях????

ппц...

ну - ну...


 
Lesorub:

ну - ну...


будешь в опе, я там свой постик дорисовал...
 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера вошол



 
Lesorub:


Ну да)))

Зашол парным лотом, половину закрыл. Остальное в БУ висит. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Вчера вошол


селлки

не слабо

главно не торопиться

прокачают не меньше года
 
Renat Akhtyamov:

дык его продавать

Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.

df

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