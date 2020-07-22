FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 28
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Привет! Чо с лунем сделал?
Послал..., по рельсам...
Послал..., по рельсам...
эта программуля у тебя покруче будет
надо ему туда сбегать, но не далеко
в том году лунь 1,23 был по моему, так что стабильный он, но взбаумошный...
3050 продам, если повезет
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
vaz, 2018.02.13 15:41
евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц? Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.
Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.
Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает.
Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.
Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает.
Да уж... Опозорился советник Трампа по-черному. Позорище несусветное. Надо бы еще позорней, да уж некуда :))
Именно поэтому нужны не просто прогнозы, а еще их обоснование. Тогда, еще есть шанс, что люди помогут, подскажут, направят на путь истинный дитятю лопоухого.
Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.
Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает.
если ты сам про себя, то угадать точную цену на месяц сложно. но возможно. а так в принципе если брать +- 50 пип вполне нори прогноз. тоесть ты прогнозил боковик
Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.
Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает.
Да нормально всё
Все прошли через такое
Продолжай прогнозить и все получится
Послал..., по рельсам...
Пока что лунтик дает дрозда )))
Народ в основном продает его и я с дуру продал
Закрыл с убытком...
если ты сам про себя, то угадать точную цену на месяц сложно. но возможно. а так в принципе если брать +- 50 пип вполне нори прогноз. тоесть ты прогнозил боковик
Да не про себя. Пальцем не хотелось показывать, кому тогда ответил. Я к тому, что фактически любой долговременный прогноз "Филькина грамота"с вероятностью события близкой к 50/50.