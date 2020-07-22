FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 28

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Renat Akhtyamov:
Привет! Чо с лунем сделал?

Послал..., по рельсам...  


 
Lesorub:

Послал..., по рельсам... 

эта программуля у тебя покруче будет

надо ему туда сбегать, но не далеко

в том году лунь 1,23 был по моему, так что стабильный он, но взбаумошный...

3050 продам, если повезет

 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

vaz, 2018.02.13 15:41

евро 1. 235 золото 1325 нефть 59. 1 месяц?  Сделано. Все бы так легко. 13.03.2018 открою.


Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.

Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает. 

 
vaz:

Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.

Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает. 

Да уж... Опозорился советник Трампа по-черному. Позорище несусветное. Надо бы еще позорней, да уж некуда :))

Именно поэтому нужны не просто прогнозы, а еще их обоснование. Тогда, еще есть шанс, что люди помогут, подскажут, направят на путь истинный дитятю лопоухого.

 
vaz:

Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.

Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает. 

если ты сам про себя, то угадать точную цену на месяц сложно. но возможно. а так в принципе если брать +- 50 пип вполне нори прогноз. тоесть ты прогнозил боковик 

 
vaz:

Открыл. Посмотрел...все в минусах??? Очередной клоун -советчик.

Интрадей надо отрабатывать. Советы такие пусть школьникам за фантики продает. 

Да нормально всё

Все прошли через такое

Продолжай прогнозить и все получится

 
Lesorub:

Послал..., по рельсам... 

Пока что лунтик дает дрозда )))

Народ в основном продает его и я с дуру продал

Закрыл с убытком...

 
КУПИЛ, БУДЕМ ЖДАТЬ))) Пройду 10 пунктов, половину закрою, остальное в БУ поставлю.
 
Алилуя
 
GhostMan:

если ты сам про себя, то угадать точную цену на месяц сложно. но возможно. а так в принципе если брать +- 50 пип вполне нори прогноз. тоесть ты прогнозил боковик 

Да не про себя. Пальцем не хотелось показывать, кому тогда ответил. Я к тому, что фактически любой долговременный прогноз "Филькина грамота"с вероятностью события близкой к 50/50.

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