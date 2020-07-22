FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 64
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Золото, Глобальный Нисходящий тренд(для Внутри-дневного интервала), так что все сделки на Sell.
Решил рискнуть, открыться на самой Вершине Коррекционного отката.
Опять что-ли Трамп в твитере кого-то троллит. Бакс в гору пошел =)
Трамп не причем
Сегодня вечером:
Золото.
Если цена пойдет вниз, то точка входа на слом Коррекционного откат(пробой Опорной точки).
Спасибо большое, да черт возьми, если в таком флете сидеть...действительно нужно адское терпение... и в чем же тогда риск будет заключаться, т. е. где заработок... а еще лучше - где адреналин погонять...если так все предсказуемо...(((
Прогноз по Оанде - среднесрок.
Спокойная торговля!
Вот, проанализируй.
Открываешь один ордер и спокойно спать пару месяцев .
А тут на самом хае типа купить предложил (саечка Генералу за испуг ;), и все равно рано закрывать покупку:
https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page725#comment_6074410
Прогноз по Оанде - среднесрок.
Спокойная торговля!
Вот, проанализируй.
Открываешь один ордер и спокойно спать пару месяцев .
а сколько ты заработаешь? 1% за два месяца? или 5%?
а сколько ты заработаешь? 1% за два месяца? или 5%?
от стратегии зависит
главно же ж сбыточный прогноз
Золото, Глобальный Нисходящий тренд(для Внутри-дневного интервала), так что все сделки на Sell.
Решил рискнуть, открыться на самой Вершине Коррекционного отката.
В апреле на металле появился прогнозный уровень 1245... Так что на горизонте 2-3 месяцев по тихому дойдём...
В апреле на металле появился прогнозный уровень 1245... Так что на горизонте 2-3 месяцев по тихому дойдём...
Будет рост как минимум до 1451: