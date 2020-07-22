FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 64

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Опять что-ли Трамп в твитере кого-то троллит. Бакс в гору пошел =)
 
До осени(август-сентябрь) будет однако расти.
 

Золото, Глобальный Нисходящий тренд(для Внутри-дневного интервала), так что все сделки на Sell.

Решил рискнуть, открыться на самой Вершине Коррекционного отката.


 
Konstantin Nikitin:
Опять что-ли Трамп в твитере кого-то троллит. Бакс в гору пошел =)

Трамп не причем

Сегодня вечером:

 

Золото.

Если цена пойдет вниз, то точка входа на слом Коррекционного откат(пробой Опорной точки).


 
Сергей Криушин:

Спасибо большое,  да черт возьми, если в таком флете сидеть...действительно нужно адское терпение... и в чем же тогда риск будет заключаться, т. е. где заработок... а еще лучше - где адреналин погонять...если так все предсказуемо...(((

Прогноз по Оанде - среднесрок.

Спокойная торговля!

Вот, проанализируй.

Открываешь один ордер и спокойно спать пару месяцев .

А тут на самом хае типа купить предложил (саечка Генералу за испуг ;), и все равно рано закрывать покупку:

https://www.mql5.com/ru/forum/165464/page725#comment_6074410


FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
  • 2017.11.17
  • www.mql5.com
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Renat Akhtyamov:

Прогноз по Оанде - среднесрок.

Спокойная торговля!

Вот, проанализируй.

Открываешь один ордер и спокойно спать пару месяцев .

а сколько ты заработаешь? 1% за два месяца? или 5%?

 
Sergey Lazarenko:

а сколько ты заработаешь? 1% за два месяца? или 5%?

от стратегии зависит

главно же ж сбыточный прогноз

 
Sergey Lazarenko:

Золото, Глобальный Нисходящий тренд(для Внутри-дневного интервала), так что все сделки на Sell.

Решил рискнуть, открыться на самой Вершине Коррекционного отката.


В апреле на металле появился прогнозный уровень 1245... Так что на горизонте 2-3 месяцев по тихому дойдём...

 
Sergey Novokhatskiy:

В апреле на металле появился прогнозный уровень 1245... Так что на горизонте 2-3 месяцев по тихому дойдём...

Будет рост как минимум до 1451:


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