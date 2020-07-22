FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 142

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Fast528:
Алексей, желтый мувинг что он показывает? на графике он прям вообще бесполезный смотрю, показывает наверх а прогноз вниз, покажи на другой паре

Это мне вопрос?

 
Aleksandr Yakovlev:

Это мне вопрос?

да) извини Александр

 
Fast528:
Алексей, желтый мувинг что он показывает? на графике он прям вообще бесполезный смотрю, показывает наверх а прогноз вниз, покажи на другой паре

Практически такую не поворотливую среднюю можно использовать только как цель и то,если не попадёшь в безоткат,как в левой части графика,а чтобы не попасть,то сигналом считается только откат от горизонтально лежащего мувинга.

В данном случае писюн с яйцами на скрине говорит о установившейся восходящей тенденции и при откате цены вниз от мувинга можно набирать краткосрочные покупки к этой самой средней..........если DX импульсом не опрокинет всё к чёртовой бабушке.


 
если цена пойдет по стрелке, то индикатор опять сильно вниз посмотрит, сравниваю просто со своим, вижу что мой можно объяснить, а вот на основе желтого вообще ничего не вижу
 
Одна из стратегий. Имеет жизнь.
 
**нуха
 
Правда эта система должна дополняться другими еще индюками.
 
Fast528:
если цена пойдет по стрелке, то индикатор опять сильно вниз посмотрит,

Ну и пусть,что Бог дал,то и наше,а сделки из баланса открывают те,кто никогда не сливал реальные.

 
Aleksandr Yakovlev:

Там он уже был - теперь ему надо отработать по верхам, но уже второй день топчется на месте из-за неопределенности ены и силы доллара...хотя все возможно...может и вниз долбануться 50/50 как обычно...но верха все-таки вернее...))

 
Сергей Криушин:

Там он уже был - теперь ему надо отработать по верхам, но уже второй день топчется на месте из-за неопределенности ены и силы доллара...хотя все возможно...может и вниз долбануться 50/50 как обычно...но верха все-таки вернее...))

Сдесь можно брать минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.

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