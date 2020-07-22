FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 142
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, желтый мувинг что он показывает? на графике он прям вообще бесполезный смотрю, показывает наверх а прогноз вниз, покажи на другой паре
Это мне вопрос?
Это мне вопрос?
да) извини Александр
Алексей, желтый мувинг что он показывает? на графике он прям вообще бесполезный смотрю, показывает наверх а прогноз вниз, покажи на другой паре
Практически такую не поворотливую среднюю можно использовать только как цель и то,если не попадёшь в безоткат,как в левой части графика,а чтобы не попасть,то сигналом считается только откат от горизонтально лежащего мувинга.
В данном случае писюн с яйцами на скрине говорит о установившейся восходящей тенденции и при откате цены вниз от мувинга можно набирать краткосрочные покупки к этой самой средней..........если DX импульсом не опрокинет всё к чёртовой бабушке.
если цена пойдет по стрелке, то индикатор опять сильно вниз посмотрит,
Ну и пусть,что Бог дал,то и наше,а сделки из баланса открывают те,кто никогда не сливал реальные.
Там он уже был - теперь ему надо отработать по верхам, но уже второй день топчется на месте из-за неопределенности ены и силы доллара...хотя все возможно...может и вниз долбануться 50/50 как обычно...но верха все-таки вернее...))
Там он уже был - теперь ему надо отработать по верхам, но уже второй день топчется на месте из-за неопределенности ены и силы доллара...хотя все возможно...может и вниз долбануться 50/50 как обычно...но верха все-таки вернее...))
Сдесь можно брать минимум 10 пунктов, закрывать половину сделки и остальное переводить в БУ. По идее без разницы куда идет рынок.