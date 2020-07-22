FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 29
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Проблема в том, что завершение 4 волны не должно подниматься выше завершения 1. У вас оно поднимается. У меня совпадает, что допустимо. Но спорить не люб
Что думаете про ? Оттолкнумся ли в этот хорошо от сопротивления трендвоого и обновим наконец минимум? Или будем тыркаться на 8к дальше?
Завтра ставка ФРС возможно выростет
Индекс доллара упадет/выростет, кто как думает?
если повезет, то 0.93
только одно НОфлетит пока и лучше от 0,87--0.88
Я вошёл в EURGBP на Юг от 26.02.18.
Пришлось пройти северную просадку. Но уже второй день как вышел в бу.
Как я и предполагал, в долгосроке британец крепче евры. Теперь это начинает сказываться по немногу.
Евро перекуплен против британца.
Отправление на Юг от 0.8789... Пока 33 пункта взято.
Смотрится не плохо. Особенно день, неделя и месяц.
В целом - доволен.
Я вошёл в EURGBP на Юг от 26.02.18.
Пришлось пройти северную просадку. Но уже второй день как вышел в бу.
Как я и предполагал, в долгосроке британец крепче евры. Теперь это начинает сказываться по немногу.
Евро перекуплен против британца.
Отправление на Юг от 0.8789... Пока 33 пункта взято.
Смотрится не плохо. Особенно день, неделя и месяц.
В целом - доволен.
с моей точки зрения:
британец сейчас как кот, который гуляет сам по себе
евро перепродан
всё равно флетом попахивает
так что может быть всё, прогноз по этой паре делать сейчас тяжеловато
однако, на данный момент склоняюсь к старому прогнозу
0,87 - это красная цена по моему и то на удачу
Новости новостями, но..., КУКЛ раскинул полченки заранее:
С утреца, Лунь нарисовал диапазон...
Затем откатил до его середины.
Вход от дневной средней, вход на пробой текущего лоу:
84 честных пункта на базе...
фунтик не пошел сразу и есть стандартный загон...
добавил ордер в зону возможного разворота, своп попутный...
Евра... Классика!!!
Есть сигнал и на Еньке:
С утреца, Лунь нарисовал диапазон...
Затем откатил до его середины.
Вход от дневной средней, вход на пробой текущего лоу:
84 честных пункта на базе...
А мог бы забрать еще больше. В 90% случаях цена отбивается от того уровня который раньше тестировала. Называется зеркальный уровень. Но не мне тебя учить, ты и сам кого хочешь научишь. Как говориться со стороны виднее.)))