FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 132

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Aleksandr Yakovlev:

Предлагаю вот такой вариант событий.


Грааль стопудово - беспроигрышный вариант...только нужно еще нечто с опорой на что-то подтверждающее дальнейший ход... короче колись... как век воли не видать - но лошадью ходи...

 
Сергей Криушин:

Грааль стопудово - беспроигрышный вариант...только нужно еще нечто с опорой на что-то подтверждающее дальнейший ход... короче колись... как век воли не видать - но лошадью ходи...

Посмотри на свою ладонь на расстоянии вытянутой ладони. Ну что ты. Протяни руку и посмотри. Что ты видишь?. Правильно. Руку.)))

А воздух ты видишь, Что между твоих глаз и рукой. Нет. Но ты же не можешь утверждать, что его нет.


 

Точка входа. берем 10 пунктов. Половину позиции закрываем. Остальное в БУ.

Забыл совсем сказать. На этом 30 м. графике, после обратного подхода цены к красной линии,

заходим в позицию за 5-10 секунд до закрытия бара. НО. Бар не должен пересечь эту линию в момент закрытия. Хвост может быть.

Закругление может быть всего 3-4 бара.

 

Если закрывается выше красной линии, то вход в бай. Минимум 10 пунктов мои)) Стоп 3100.


 


Нучто, прокатимся малость.

 

Половину закрыл, остальное в БУ поставил.


 
Тут можно выкладывать только следствия или последствия тоже?
 
www_10:
Тут можно выкладывать только следствия или последствия тоже?

Все. 

 
Aleksandr Yakovlev:

Все.

Когда не правильно трейдишь последствия могут бытть такими)))

 
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