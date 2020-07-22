FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 132
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Предлагаю вот такой вариант событий.
Грааль стопудово - беспроигрышный вариант...только нужно еще нечто с опорой на что-то подтверждающее дальнейший ход... короче колись... как век воли не видать - но лошадью ходи...
Грааль стопудово - беспроигрышный вариант...только нужно еще нечто с опорой на что-то подтверждающее дальнейший ход... короче колись... как век воли не видать - но лошадью ходи...
Посмотри на свою ладонь на расстоянии вытянутой ладони. Ну что ты. Протяни руку и посмотри. Что ты видишь?. Правильно. Руку.)))
А воздух ты видишь, Что между твоих глаз и рукой. Нет. Но ты же не можешь утверждать, что его нет.
Точка входа. берем 10 пунктов. Половину позиции закрываем. Остальное в БУ.
Забыл совсем сказать. На этом 30 м. графике, после обратного подхода цены к красной линии,
заходим в позицию за 5-10 секунд до закрытия бара. НО. Бар не должен пересечь эту линию в момент закрытия. Хвост может быть.
Закругление может быть всего 3-4 бара.
Если закрывается выше красной линии, то вход в бай. Минимум 10 пунктов мои)) Стоп 3100.
Нучто, прокатимся малость.
Половину закрыл, остальное в БУ поставил.
Тут можно выкладывать только следствия или последствия тоже?
Все.
Все.
Когда не правильно трейдишь последствия могут бытть такими)))