FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 27
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Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.
Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.
Я согласен с Григорием, что на соотношения открытых позиций на каком-то ДЦ молится не стоит. Тем более что это соотношение примерно 50 на 50. Причем и на одном сайте, и на другом. Тот аргумент, что 95% тредейров являются сливаторами, тоже убедительный. Следует самому делать прогноз, и всего лишь сверять свой прогноз с этим соотношением.
дык его продавать
нафига ты купил на хаях????
ппц...
оправдалось...
Евроена до кучи:
и тоже пробой хая...
закрыл и Еню на выходные, хотя ей еще расти:
Согласен, дальше можно долить через ~30пп, ну и рассматривать частичный выход в районе 1.25. С таким входом потенциальный профит ~100пп, что вполне нормально.
ну как, взяли выход на 1.25?
ну как, взяли выход на 1.25?
Не знаю - не смотрел. В понедельник запущу терминал и посмотрю.
Вот Еня и подросла...
Вот Еня и подросла...