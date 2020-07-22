FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 27

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Grigori.S.B:

Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.


этот не проверен
 
Grigori.S.B:

Соотношения открытых позиций и ордеров оанды и др ДЦ далеко не панацея. Во-первых это выборка только по одному ДЦ. Во-вторых, только по ритейл-трейдерам, практически не влияющим на рынок. В-третьих, 95% из этих ритейл-трейдеров лузеры и ориентироваться на них нельзя. В-четвертых, в разных ДЦ подобные соотношения сильно отличаются. К примеру, myfxbook дает противоположную картину.


Я согласен с Григорием, что на соотношения открытых позиций на каком-то ДЦ молится не стоит. Тем более что это соотношение примерно 50 на 50. Причем и на одном сайте, и на другом. Тот аргумент, что 95% тредейров являются сливаторами, тоже убедительный. Следует самому делать прогноз, и всего лишь сверять свой прогноз с этим соотношением.

 
Кстати достоверность подобных информеров только на совести их провайдеров.
 
Renat Akhtyamov:

дык его продавать


нафига ты купил на хаях????

ппц...

оправдалось...


 

Евроена до кучи:

и тоже пробой хая...

 

закрыл и Еню на выходные, хотя ей еще расти:


 
Vitaly Muzichenko:

Согласен, дальше можно долить через ~30пп, ну и рассматривать частичный выход в районе 1.25. С таким входом потенциальный профит ~100пп, что вполне нормально.

ну как, взяли выход на 1.25?

 
lactone:

ну как, взяли выход на 1.25?

Не знаю - не смотрел. В понедельник запущу терминал и посмотрю.

 

Вот Еня и подросла...


 
Lesorub:

Вот Еня и подросла... 

Привет! Чо с лунем сделал?
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