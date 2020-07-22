FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 9

Новый комментарий
 
GhostMan:

яиц хватит до 0.6-

Миф чтоли позвонил?

Ты скажи - чо там делать, на 0,6?

100% не будет такого в ближайшем будущем.

ну или обоснуй
 
GhostMan:

яиц хватит до 0.6-

вижу 0,7685 не ниже. Откуда 0,6?

 
Vitaly Muzichenko:

Отлично, мне нужно 0,7881 с учётом спреда =)

Получили свой профит?

 
Aleksandr Yakovlev:

Получили свой профит?

Нет, 6 пунктов не хватило

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, 6 пунктов не хватило

А вы все батенька жадничаете))). Закрывать надо было вручную. 

 
Aleksandr Yakovlev:

А вы все батенька жадничаете))). Закрывать надо было вручную. 

От H4 и выше сигнал в шорт. Как-то так)

 
Привет друзья. Какие у вас мысли по фунт доллару и фунт ене.
 
Vitaly Muzichenko:

Фунт/йена = пипсовка.

По пробитию уровня 150 вниз на одну фигуру, если закрепится за 156 = вверх на одну фигуру. Я бы не торговал в этом диапазоне, в нём много неопределённости.

Более склонен к походу вниз.

Фунт после брексита не торгую - так что о нём ничего не скажу.

Спасибо.

 
Aleksandr Yakovlev:
Привет друзья. Какие у вас мысли по фунт доллару и фунт ене.

На долгосрочном, фунт возвращает свои значения. До 2016 года, нынешний курс GBPUSD находиться на нижней отметке 2015 года.

Так что ни чего сверх естественного не происходит.

 

Кто торгует рублём, есть такие?

Если есть, то какие спреды, и где ним оптимально торговать?

12345678910111213141516...254
Новый комментарий