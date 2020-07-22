FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 205

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Пора одевать новогодние шапки на аватарки!
 
Vladimir Karputov:
Пора одевать новогодние шапки на аватарки!

Зачем, здесь-же не детский сад)

 
Lesorub:

Еврика захомутать от безделия ...


Прошу прощения. Но тут я с вами не соглашусь. Я буду покупать.


 
Aleksandr Yakovlev:

Прошу прощения. Но тут я с вами не соглашусь. Я буду покупать.


с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)

сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста. 

 
Maxim Kuznetsov:

с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)

сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста. 

Ладно, посмотрим. Может вы и правы.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ладно, посмотрим. Может вы и правы.

началось...

запуск качелей ! последний на этой неделе

Сейчас лемминги сядут в лонг и помчат..их ещё и разогнать должны какой-никакой новостью. А там стена.

останками придут полакомится санитары леса, потом скальперы всё подчистят и к понедельнику рынок будет как новый


 
Maxim Kuznetsov:

с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)

сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста. 

Ну и ладно с вами. Я свои 38 пунктов взяз по евре.)))

 

Канадца вот держу теперь.


 
Maxim Kuznetsov:

началось...

запуск качелей ! последний на этой неделе

Сейчас лемминги сядут в лонг и помчат..их ещё и разогнать должны какой-никакой новостью. А там стена.

останками придут полакомится санитары леса, потом скальперы всё подчистят и к понедельнику рынок будет как новый


Здравствуй стенка !

Хомячки никогда не подводят. Очень надёжные ребята, пищат и радуются встречному ветру :-)
С восторгом вломились в двойную (!!) сплошную..Штраф от ГИБДД гарантирован

А стае пора на вечернюю охоту


 

Ох ты, как все залетало .

Пятница ;)

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