FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 205
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Пора одевать новогодние шапки на аватарки!
Зачем, здесь-же не детский сад)
Еврика захомутать от безделия ...
Прошу прощения. Но тут я с вами не соглашусь. Я буду покупать.
Прошу прощения. Но тут я с вами не соглашусь. Я буду покупать.
с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)
сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста.
с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)
сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста.
Ладно, посмотрим. Может вы и правы.
Ладно, посмотрим. Может вы и правы.
началось...
запуск качелей ! последний на этой неделе
Сейчас лемминги сядут в лонг и помчат..их ещё и разогнать должны какой-никакой новостью. А там стена.
останками придут полакомится санитары леса, потом скальперы всё подчистят и к понедельнику рынок будет как новый
с дальним прицелом покупать уже точно не сегодня :-)
сегодня разве что сложится в шорт через пару часов. чуть-чуть, и без предварительного существенного роста.
Ну и ладно с вами. Я свои 38 пунктов взяз по евре.)))
Канадца вот держу теперь.
началось...
запуск качелей ! последний на этой неделе
Сейчас лемминги сядут в лонг и помчат..их ещё и разогнать должны какой-никакой новостью. А там стена.
останками придут полакомится санитары леса, потом скальперы всё подчистят и к понедельнику рынок будет как новый
Здравствуй стенка !
Хомячки никогда не подводят. Очень надёжные ребята, пищат и радуются встречному ветру :-)
С восторгом вломились в двойную (!!) сплошную..Штраф от ГИБДД гарантирован
А стае пора на вечернюю охоту
Ох ты, как все залетало .
Пятница ;)