FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 25
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по стопам...
может подождешь еще полтора часа... По Евро ситуация определиться.
может подождешь еще полтора часа... По Евро ситуация определиться.
Вы тут сами определяйтесь...
Я девушек поехал поздравлять
купить по 1,24 - это вы молодец)))
а просто купить, без цели, и держать, так значит уж нельзя, да?
блин, лактоне, как давно ты уже тут....
всем Привет. Это Myth... ( по согласованию имею доступ на этот ак )
Готов 11 марта ответить на несколько ваших вопросов.
План:
План:
А так вижу я
А так вижу я
Это сигнал вниз.
Но..., как без выноса медведов???
Просто так подарить бабло???
купил Еню на пробой дневного хая...
Это сигнал вниз.
Но..., как без выноса медведов???
Просто так подарить бабло???