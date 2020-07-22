FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 25

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Lesorub:

по стопам...

               

может подождешь еще полтора часа... По Евро ситуация определиться.

 
Sergey Lazarenko:

может подождешь еще полтора часа... По Евро ситуация определиться.

Вы тут сами определяйтесь...

Я девушек поехал поздравлять        

 
lactone:

купить по 1,24 - это вы молодец)))

а просто купить, без цели, и держать, так значит уж нельзя, да?

блин, лактоне, как давно ты уже тут....

 

всем Привет. Это Myth... ( по согласованию имею доступ на этот ак )

Готов 11 марта ответить на несколько ваших вопросов. 

 
А евро похоже все таки вниз идет. Ждем разворотную конструкцию и входим в селл.
 

План:


 
Lesorub:

План:


А так вижу я


 
Aleksandr Yakovlev:

А так вижу я


Это сигнал вниз.

Но..., как без выноса медведов???

Просто так подарить бабло???

 

купил Еню на пробой дневного хая...


 
Lesorub:

Это сигнал вниз.

Но..., как без выноса медведов???

Просто так подарить бабло???

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