FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 173

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Lesorub:

Жмоты...

В другом спецом открывал в это время 0.5 лота, без проблем.       

ну если уж они тарились на всю котлетку, значит харе падать)

однако с другой стороны:


...

возможно что и этот прогноз - еще только самое начало:

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018

Renat Akhtyamov, 2018.09.28 16:09

Про Оандо-индикатор?

Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.

ева ниже на 250

затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"

 
Lesorub:

Чушь какая - то...

Движение закончилось, все купилось...


 Всем здравствуйте. 

И куда мы добежим (если по рельсам)?

Тоже в бай стою, но чисто интуитивно. 

 
sterva:

 Всем здравствуйте. 

И куда мы добежим (если по рельсам)?

Тоже в бай стою, но чисто интуитивно. 

Судя по баксу, должны уехать в коррекцию.

Может завтра, на ВВП...


 
Вчера я думал что сегодня будет второе дно в подарок, сегодня уже думаю что первое еще не раскочегарилось. Толи конец года наоборот, толи с опозданием повторяем 2016г.
 
Unicornis:
Вчера я думал что сегодня будет второе дно в подарок, сегодня уже думаю что первое еще не раскочегарилось. Толи конец года наоборот, толи с опозданием повторяем 2016г.

А что вы торгуете? Какое движение, на каком ТФ?

Или от балды?

 
Lesorub:

А что вы торгуете? Какое движение, на каком ТФ?

Или от балды?

Gbpusd, вниз, 1H. 

 
Unicornis:

Gbpusd, вниз, 1H. 

Нет тут ни первого, ни второго дна.

Будет коррекция к этому движению, минимум 50%. Вход здесь после образования заходной и тестирования НК:

Стоп под будущий лоу...

 

Как и отработала коррекция к пробитому НК на М1 ночью на Евре:


 
sterva:

 Всем здравствуйте. 

И куда мы добежим (если по рельсам)?

Тоже в бай стою, но чисто интуитивно. 

еву продаем, без сомнений

гепнет внизз, тамм подумаем

 
Похоже сбросы начались к выходным. Пошла коррекция.
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