FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 173
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Жмоты...В другом спецом открывал в это время 0.5 лота, без проблем.
ну если уж они тарились на всю котлетку, значит харе падать)
однако с другой стороны:
...
возможно что и этот прогноз - еще только самое начало:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.09.28 16:09
Про Оандо-индикатор?
Массы массами. Это у меня в прошлом, стратегия другая.
ева ниже на 250затем пофлетим сурьезно, а дальче будем посмотреть - "чо делать?"
Чушь какая - то...
Движение закончилось, все купилось...
Всем здравствуйте.
И куда мы добежим (если по рельсам)?
Тоже в бай стою, но чисто интуитивно.
Всем здравствуйте.
И куда мы добежим (если по рельсам)?
Тоже в бай стою, но чисто интуитивно.
Судя по баксу, должны уехать в коррекцию.
Может завтра, на ВВП...
Вчера я думал что сегодня будет второе дно в подарок, сегодня уже думаю что первое еще не раскочегарилось. Толи конец года наоборот, толи с опозданием повторяем 2016г.
А что вы торгуете? Какое движение, на каком ТФ?
Или от балды?
А что вы торгуете? Какое движение, на каком ТФ?
Или от балды?
Gbpusd, вниз, 1H.
Gbpusd, вниз, 1H.
Нет тут ни первого, ни второго дна.
Будет коррекция к этому движению, минимум 50%. Вход здесь после образования заходной и тестирования НК:
Стоп под будущий лоу...
Как и отработала коррекция к пробитому НК на М1 ночью на Евре:
Всем здравствуйте.
И куда мы добежим (если по рельсам)?
Тоже в бай стою, но чисто интуитивно.
еву продаем, без сомнений
гепнет внизз, тамм подумаем