FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 75

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Vadens:

Смотри как твои стрелочки удобно накладываются на любую пару.

зря смешься


 

Тягомотина...


 

Или мы или нас...


 
Renat Akhtyamov:

примерно так?


Круто, апокалипсис евро...хотя уже не раз так было...должно хватить запаса прочности... придется переждать, ну  если будет флетить, то можно и покачать маятник...) 

 
Сергей Криушин:

Круто, апокалипсис евро...хотя уже не раз так было...должно хватить запаса прочности... придется переждать, ну  если будет флетить, то можно и покачать маятник...) 

если вальнется как нарисовано (1.15 и ниже), тоды круто

а пока тока начало

 
Renat Akhtyamov:

если вальнется как нарисовано (1.15 и ниже), тоды круто

а пока тока начало

Енько тогда на 114 должен как бы вроде улететь...

 
Сергей Криушин:

Енько тогда на 114 должен как бы вроде улететь...

цель не анализировал, но я тож за верха по ней

в пятницу например

 
Renat Akhtyamov:

цель не анализировал, но я тож за верха по ней

в пятницу например

До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через  байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...

 
Сергей Криушин:

До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через  байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...

на еньке чтоли?
 

Позы...


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