FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 75
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зря смешься
Тягомотина...
Или мы или нас...
примерно так?
Круто, апокалипсис евро...хотя уже не раз так было...должно хватить запаса прочности... придется переждать, ну если будет флетить, то можно и покачать маятник...)
Круто, апокалипсис евро...хотя уже не раз так было...должно хватить запаса прочности... придется переждать, ну если будет флетить, то можно и покачать маятник...)
если вальнется как нарисовано (1.15 и ниже), тоды круто
а пока тока начало
если вальнется как нарисовано (1.15 и ниже), тоды круто
а пока тока начало
Енько тогда на 114 должен как бы вроде улететь...
Енько тогда на 114 должен как бы вроде улететь...
цель не анализировал, но я тож за верха по ней
в пятницу например
цель не анализировал, но я тож за верха по ней
в пятницу например
До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...
До пятницы, или до 7 пятниц...усередняка включил, так он мне еще через байлимиты 1000 центов в минус отправил...проверил работу на реале называется...да наверно по Lesorubu в buy пойдем...
Позы...