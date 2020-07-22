FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 13
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
Renat Akhtyamov, 2018.02.11 16:32
лучшее предложение от форекс на текущий момент: рубль и фунт - не составит труда понять - покупать или продавать
Ну ты уж скажи куда - труд нам составляет.
И про рубль где был в 14-м - присоединяюсь к вопросу
Ну ты уж скажи куда - труд нам составляет.
И про рубль где был в 14-м - присоединяюсь к вопросу
ветку читайте
там история тех дней
я рублик продал с отскока (USDRUB)
а фунт покупал с отката
к
ветку читайте
там история тех дней
я рублик продал с отскока (USDRUB)
а фунт покупал с отката
зачем мне читать? я тебя спрашиваю! по позам в принципе с неделю назад был согласен. сейчас пока под вопросом.
Приветствую, уважаемый! С возвращением!
Больше не пропадай - а то спорить не с кем, скучно.
Удивительно - но именно в этой ветке лабают прогнозы, а не в ветке "Машинное обучение...". Скорее всего на основе индикатора, который я тут видел, и автором которого является некий Пако. Правильно?
уболтал, апрель 92
Приветствую, уважаемый! С возвращением!
Больше не пропадай - а то спорить не с кем, скучно.
Удивительно - но именно в этой ветке лабают прогнозы, а не в ветке "Машинное обучение...". Скорее всего на основе индикатора, который я тут видел, и автором которого является некий Пако. Правильно?
Я и не пропадал. Скучно с вами ))) Спорить? Фрактал с тобой, какие споры?
Паков не знаю
Ну здравствуй! Как там - оставил рынок со с носом или он тебя?
Я и не пропадал. Скучно с вами ))) Спорить? Фрактал с тобой, какие споры?
Паков не знаю
Успехи есть небольшие. Как будет полностью готово - и тебе скину. Не побрезгуй! Старался, чтоб и тебе доказать (в том числе), что побороть рынок можно.
Прогнозы было интересно твои читать. Эту ветку совсем уж забросили. Нехорошо. Show must go on! Или как там Трамп тебя учит?
Успехи есть небольшие. Как будет полностью готово - и тебе скину. Не побрезгуй! Старался, чтоб и тебе доказать (в том числе), что побороть рынок можно.
Прогнозы было интересно твои читать. Эту ветку совсем уж забросили. Нехорошо. Show must go on! Или как там Трамп тебя учит?
Прогнозы было интересно твои читать. Эту ветку совсем уж забросили. Нехорошо. Show must go on! Или как там Трамп тебя учит?
Да шо там прогнозить? Ева 1,24, ауди 0,8, фунт 1,41.(но это не точно ) А там поглядим.
Сиплый развернулся. Нефть на подходе. В общем рынок в свободном. Где остановится не знаю
Вопрос к хозяевам форума. Вам знакомо понятие отказоустойчивый кластер?