Валюты / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen
146.274 JPY 0.173 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Yen
Курс USDJPY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.199 JPY за 1 USD, а максимальная — 146.681 JPY.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDJPY
- USD/JPY может ослабиться до 145,85 - UOB Group
- USD/JPY снижается к 146,20 в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике
- JPY: Банк Японии оставит свою ключевую ставку без изменений - OCBC
- Японская иена стабилизируется на фоне восстановления доллара США, внимание остается на FOMC и Банке Японии
- USD/JPY падает ниже 146,50, все взгляды устремлены на решение ФРС по ставкам
- USD/JPY падает до недельного минимума в преддверии решения ФРС по процентной ставке, в центре внимания Банк Японии
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Като, Япония: рассмотрим меры по увеличению давления на Россию, будем координироваться с странами G7
- Японская иена не может определиться с направлением на фоне предстоящих решений центрального банка
- Япония, Хаяши: Токио доволен выполнением тарифного соглашения с США
- USD/JPY: ожидается торговля в диапазоне 147,20/148,15 - UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- USD/JPY снижается к 147,30 на фоне падения доллара США, внимание на политику ФРС и Банка Японии
Дневной диапазон
146.199 146.681
Годовой диапазон
139.877 158.876
- Предыдущее закрытие
- 146.44 7
- Open
- 146.44 3
- Bid
- 146.27 4
- Ask
- 146.30 4
- Low
- 146.19 9
- High
- 146.68 1
- Объем
- 20.775 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- -0.52%
- 6-месячное изменение
- -2.43%
- Годовое изменение
- 1.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.