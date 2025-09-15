КотировкиРазделы
Валюты / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen

146.274 JPY 0.173 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Yen

Курс USDJPY за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 146.199 JPY за 1 USD, а максимальная — 146.681 JPY.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Утилиты
Индикатор имеет три основных инструмента: шкалы Времени и Цены, Увеличитель (всплывающий чарт) и Пересечение. Вы можете перемещать всё это с помощью мышки и настраивать различные форматы отображения, размер и цвет каждого элемента. Увеличитель (всплывающий чарт) позволяет отображать свечи с любого таймфрейма и разным масштабом. Горячие клавиши по умолчанию:  'Q'-увеличить таймфрейм, 'A'-уменьшить таймфрейм, 'W'-уменьшить масштаб свечей, 'S'-увеличить масштаб свечей,'Z'-показать/скрыть всплываю
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Утилиты
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat.  Easy to customize message.  Support custom message for all languages Support full Emoji.  Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID    - input your Telegram   user ID,   group /   channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
Индикаторы
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
Эксперты
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Эксперты
Я создал Range AI, чтобы торговать спокойно и без лишних рисков. В основе советника лежит сложный алгоритм, обученный с помощью искусственного интеллекта. Его задача — находить надёжные точки входа и торговать аккуратно, без сетки и без мартингейла, с минимальной просадкой. Range AI строит диапазон, ждёт подтверждения и работает только в тех ситуациях, где вероятность успеха максимальна. Для меня было важно создать систему, которая даёт стабильность и уверенность в каждой сделке. Советник опти
DR IDR Range Indicator PRO
Botond Doczy Rossler
5 (2)
Индикаторы
The   DR IDR Range Indicator PRO  plots ADR, ODR and RDR ranges for a given amount of days in the past. A key feature that appears is that it calculates the success rate of the ranges for the shown days. This indicator is perfect for backtest since it shows ranges for all of the calculated days, not just the most recent sessions. In the PRO version you can now: use fully customizable advanced statistics to base your trades on get an edge via calculating statistics on up to 3 different day period
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (4)
Эксперты
MSB Robot – Ваш умный помощник для автоматической торговли на Форекс Программа обновлена до версии 2.2 — самой продвинутой версии, способной обнаруживать ложные пробои и превращать их в возможность получения прибыли. Эта версия отлично работает на XAUUSD,USDJPY H1, даже в режиме высокого риска. Важное уведомление о флаге на моем аккаунте В моем профиле отображается временный системный флаг из-за автоматических ограничений, вызванных отправкой повторяющихся сообщений поддержки с одинаковым текст
Дневной диапазон
146.199 146.681
Годовой диапазон
139.877 158.876
Предыдущее закрытие
146.44 7
Open
146.44 3
Bid
146.27 4
Ask
146.30 4
Low
146.19 9
High
146.68 1
Объем
20.775 K
Дневное изменение
-0.12%
Месячное изменение
-0.52%
6-месячное изменение
-2.43%
Годовое изменение
1.87%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.