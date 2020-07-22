FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 19

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Кстати, помогите с интерпретацией моего индикатора, если не влом?

Вот график:

Евро Ауди

Он перерисовывается лишь после пересечения ценой "тяжёлых" машек, квадрат 12 и 13, как бы тренд. Уровни тупо по числам Фибоначчи. За основу взял систему Вегас. Выложить код? Если будете критиковать — выложу.

 
khorosh:

А евра что собирается делать? Пойдёт вниз или  будет пробивать хай от 25.01. 2018 г ???

Хай пробит. Теперь можно целиться на уровень 1.3060.

EURUSD

 

Вспомним добрые палченки...


 
Lesorub:

Вспомним добрые палченки...

Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...

Да и  я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет
 
sterva:
Вот и оно.
Заставили поверить продавцов в их правоту и дальше пошли, что и требовалось доказать ...
 
Renat Akhtyamov:
Заставили поверить продавцов в их правоту и дальше пошли, что и требовалось доказать ...

На самом деле успокоительное пришлось пить когда ниже 1.23 свалились.)

 
sterva:

На самом деле успокоительное пришлось пить когда ниже 1.23 свалились.)

Риск и брызги шампанского. почти одно и то же ;0)
 
Renat Akhtyamov:
Риск и брызги шампанского. почти одно и то же ;0)

Сейчас опять набежало. Кажется мы будем идти вверх вечно. По оанде для разворота 50/50 нужно?

На хаях такое было?

 
Renat Akhtyamov:

Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...

Да и  я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет

а ты попробуй, заработай для начала с этих букварей...


 
Renat Akhtyamov:

Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...

Да и  я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет

Нехрен тут ничего придумывать...

Все есть уже.

Скидывайтесь, кто желает, по копейке.

Закажу у Артема индюк, разошлю всем принявшим участие.

Только, это тоже не Грааль...

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