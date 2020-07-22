FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 19
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Кстати, помогите с интерпретацией моего индикатора, если не влом?
Вот график:
Он перерисовывается лишь после пересечения ценой "тяжёлых" машек, квадрат 12 и 13, как бы тренд. Уровни тупо по числам Фибоначчи. За основу взял систему Вегас. Выложить код? Если будете критиковать — выложу.
А евра что собирается делать? Пойдёт вниз или будет пробивать хай от 25.01. 2018 г ???
Хай пробит. Теперь можно целиться на уровень 1.3060.
Вспомним добрые палченки...
Вспомним добрые палченки...
Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...Да и я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет
Вот и оно.
Заставили поверить продавцов в их правоту и дальше пошли, что и требовалось доказать ...
На самом деле успокоительное пришлось пить когда ниже 1.23 свалились.)
На самом деле успокоительное пришлось пить когда ниже 1.23 свалились.)
Риск и брызги шампанского. почти одно и то же ;0)
Сейчас опять набежало. Кажется мы будем идти вверх вечно. По оанде для разворота 50/50 нужно?
На хаях такое было?
Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...Да и я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет
а ты попробуй, заработай для начала с этих букварей...
Давно пора, ато с букварей по форекс скрины пошли...Да и я на подходе с индюком, который эти лыжи правильно найти и показать сможет
Нехрен тут ничего придумывать...
Все есть уже.
Скидывайтесь, кто желает, по копейке.
Закажу у Артема индюк, разошлю всем принявшим участие.
Только, это тоже не Грааль...