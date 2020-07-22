FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 62

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sterva:

Австралийский доллар покупали?

продал маляську еще днем до 0.7525, а он в обратку завернул      

перед закрытием закрою убыток на выходные...

 
Евро/Американский доллар.
Нисходящий тренд набирает обороты, на Месячном Интервале цена вышла за границу линии Восходящего тренда!
Недельный Интервал, есть Нисходящий канал.
Дневной Интервал, в маленьком(внутреннем) канале Ускорение!

Внутри-дневной Интервал, цена в пятницу показала Коррекционный, Восходящий откат, в нем Замедление, Прилипание к линии Тренда, так что скоро начнется ход вниз, точка входа, пробой Опорной точки 1.21004


 
Renat Akhtyamov:

поменьше риск и ориентир на флет такого характера

Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...

поменьше риск и ориентир на флет такого характера...

я наверно не так понимаю флет такого характера...но если этот размах больше 300пп считать флетом, то значит я не те книжки читал...упорно жду разворота на депо с  очень маленьким рисском...не верю я в сильный доллар хоть ты тресни, не нравится он мне в силе...им нужен слабый доллар...вплоть до дефолта - им деваться некуда, поджимают недоверием, а всё там держится на вере в вечно зеленый...но последнее время он себя очень неправильно ведет - все приличия в топку - а это значит финиш!!!!!

 
 
Сергей Криушин:

поменьше риск и ориентир на флет такого характера...

я наверно не так понимаю флет такого характера...но если этот размах больше 300пп считать флетом, то значит я не те книжки читал...упорно жду разворота на депо с  очень маленьким рисском...не верю я в сильный доллар хоть ты тресни, не нравится он мне в силе...им нужен слабый доллар...вплоть до дефолта - им деваться некуда, поджимают недоверием, а всё там держится на вере в вечно зеленый...но последнее время он себя очень неправильно ведет - все приличия в топку - а это значит финиш!!!!!

как то писали

евра при объемах 60/40 по оанде врезала 500 пунктов против шерсти

но потом спокойнехонько продолжила рост, отыграв свои 500 пунктов

считаю, что кукл как раз ходит в этих пределах и скорее всего если больше, то это типа брексита с возвратом к логике объемов покупок и продаж

я к тому, что если риск зашкален, то жди беды

если не учитываешь объемы - то это игра на удачу

 
Renat Akhtyamov:

если не учитываешь объемы - то это игра на удачу

от Оанды что-ли? Какая связь между Оандой и миром Форекса?

 

Золото, точка входа. Налицо Нисходящий тренд, но в пятницу цена дала 3 Импульса вверх, в последнем налицо Замедление, так при пробой Опорной точки 1321.04 Sell, стоп-лосс за последнюю Вершину


 
Объёмы на оанде - бред сивой кобылы, на просмотр жалко тратить время, те объёмы к форекс не имеют никакого значения.
 
Vitaly Muzichenko:
Объёмы на оанде - бред сивой кобылы, на просмотр жалко тратить время, те объёмы к форекс не имеют никакого значения.

если пипсовать, то конечно соглашусь

сверяйте отработку по MN1

 
Renat Akhtyamov:
если пипсовать, то конечно соглашусь

Минимум - это объёмы с СМЕ, но не с оанды с 5000 клиентов, на основании чего и отображается статистика. 

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