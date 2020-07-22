FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 62
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Австралийский доллар покупали?
продал маляську еще днем до 0.7525, а он в обратку завернул
перед закрытием закрою убыток на выходные...
Внутри-дневной Интервал, цена в пятницу показала Коррекционный, Восходящий откат, в нем Замедление, Прилипание к линии Тренда, так что скоро начнется ход вниз, точка входа, пробой Опорной точки 1.21004
поменьше риск и ориентир на флет такого характера
Сергей, ну ведь и Лесоруб кидает скрины с расчетом не на 20 пунктов...
поменьше риск и ориентир на флет такого характера...
я наверно не так понимаю флет такого характера...но если этот размах больше 300пп считать флетом, то значит я не те книжки читал...упорно жду разворота на депо с очень маленьким рисском...не верю я в сильный доллар хоть ты тресни, не нравится он мне в силе...им нужен слабый доллар...вплоть до дефолта - им деваться некуда, поджимают недоверием, а всё там держится на вере в вечно зеленый...но последнее время он себя очень неправильно ведет - все приличия в топку - а это значит финиш!!!!!
поменьше риск и ориентир на флет такого характера...
я наверно не так понимаю флет такого характера...но если этот размах больше 300пп считать флетом, то значит я не те книжки читал...упорно жду разворота на депо с очень маленьким рисском...не верю я в сильный доллар хоть ты тресни, не нравится он мне в силе...им нужен слабый доллар...вплоть до дефолта - им деваться некуда, поджимают недоверием, а всё там держится на вере в вечно зеленый...но последнее время он себя очень неправильно ведет - все приличия в топку - а это значит финиш!!!!!
как то писали
евра при объемах 60/40 по оанде врезала 500 пунктов против шерсти
но потом спокойнехонько продолжила рост, отыграв свои 500 пунктов
считаю, что кукл как раз ходит в этих пределах и скорее всего если больше, то это типа брексита с возвратом к логике объемов покупок и продаж
я к тому, что если риск зашкален, то жди беды
если не учитываешь объемы - то это игра на удачу
если не учитываешь объемы - то это игра на удачу
от Оанды что-ли? Какая связь между Оандой и миром Форекса?
Золото, точка входа. Налицо Нисходящий тренд, но в пятницу цена дала 3 Импульса вверх, в последнем налицо Замедление, так при пробой Опорной точки 1321.04 Sell, стоп-лосс за последнюю Вершину
Объёмы на оанде - бред сивой кобылы, на просмотр жалко тратить время, те объёмы к форекс не имеют никакого значения.
если пипсовать, то конечно соглашусь
сверяйте отработку по MN1
если пипсовать, то конечно соглашусь
Минимум - это объёмы с СМЕ, но не с оанды с 5000 клиентов, на основании чего и отображается статистика.