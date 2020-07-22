FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 36
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Спреды сегодня от х2 и выше
Спреды сегодня от х2 и выше
у меня без изменений
Спреды сегодня от х2 и выше
Можно и закрыть.
И фунтяра мимо носа...
(как, впрочем, и Евра)
Maksim Dlugoborskiy:
.......
Таким образом, глядя на эти две пары напрашивается подобный вывод.
Может быть и зарождается чо то...
Читал и перечитывал Ваш пост раз 20.
Прочитал бы 1 раз, но очень много мыслей совпадает с моими. Искал в Вашем посте логику, которая привела Вас к таким выводам.
Ничо не понятно без графиков
Вобщем добавляю, смотрите сами - так это или не так....
Долгосрок у меня получается такой:
чифу падать до 0,75,фунт флетит широко, его цель - 1.6
Могу ошибаться естественно, но напрашивается на USDCHF Daily такой вариант.