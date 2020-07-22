FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 36

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GhostMan:

самое время поскальпировать в канале

Спреды сегодня от х2 и выше 

 
Vitaly Muzichenko:

Спреды сегодня от х2 и выше 

у меня без изменений

 
Vitaly Muzichenko:

Спреды сегодня от х2 и выше 

Дело к католической пасхе. Календарь торгов изменен немного. Вот накладывает свои нюансы на некоторые символы.
 
хотя да, сегодня пятница, закроем терминалы и отдыхать до понедельника !!!!!!!!!!!!
 

Можно и закрыть.

И фунтяра мимо носа...   

(как, впрочем, и Евра)



 
Наконец-то аналитика пошла, а не просто позорные графики! Неужто ветка возродится? Ждем!
 

Maksim Dlugoborskiy:

.......

Таким образом, глядя на эти две пары напрашивается подобный вывод.

Может быть и зарождается чо то...

Читал и перечитывал Ваш пост раз 20.

Прочитал бы 1 раз, но очень много мыслей совпадает с моими. Искал в Вашем посте логику, которая привела Вас к таким выводам.

Ничо не понятно без графиков

Вобщем добавляю, смотрите сами - так это или не так....





 

Долгосрок у меня получается такой:

чифу падать до 0,75,

фунт флетит широко, его цель - 1.6
 

Могу ошибаться естественно, но напрашивается на USDCHF Daily такой вариант.

45

 
Прогноз по кенгуру. 
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