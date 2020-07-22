FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 10
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Бинарный тусняк...
Вот...
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Утренняя разминка:
Куда евру отправить. Вверх еще разок?
Как думаете куда фунт лупанет на % ставки???
Кто торгует рублём, есть такие?
Если есть, то какие спреды, и где ним оптимально торговать?
Сегодня открыл первую сделку по рублю.
Ребята, у всех на рубле маржа в 10 раз больше, чем на других парах?
Куда евру отправить. Вверх еще разок?
ауди, евро и фунта - продаю,
падают же ж ,если не обращать внимания на замашки в +/- 150 пунктов