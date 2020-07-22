FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 10

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Бинарный тусняк...


 

Вот...


 

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Утренняя разминка:

                                                

 
Куда евру отправить. Вверх еще разок?
 
sterva:
Куда евру отправить. Вверх еще разок?
Сейчас не стоит входить. Надо подождать и посмотреть как цена отреагирует на ближайший уровень.
 
Как думаете куда фунт лупанет на % ставки???
 
sergo-hab:
Как думаете куда фунт лупанет на % ставки???
 
Vitaly Muzichenko:

Кто торгует рублём, есть такие?

Если есть, то какие спреды, и где ним оптимально торговать?

Сегодня открыл первую сделку по рублю.

Ребята, у всех на рубле маржа в 10 раз больше, чем на других парах?

 
sterva:
Куда евру отправить. Вверх еще разок?

ауди, евро и фунта - продаю,

падают же ж ,если не обращать внимания на замашки в +/- 150 пунктов

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