FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 57

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Lesorub:

И добиваем Евру ...

Очень даже может быть

Завтра процентная ставка

Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%

Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.

А это рост...

 
Renat Akhtyamov:

Очень даже может быть

Завтра процентная ставка

Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%

Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.

А это рост...

ну и где логика... не понимаю я вас маэстро...  Т.е. от продажи она будет крепчать, а доллар будет мельчать, потому что его все покупают...вот эту логику мне хоть убей не могу въехать...уже который раз...хотя частенько она оказывается верной...))
 
Renat Akhtyamov:

Очень даже может быть

Завтра процентная ставка

Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%

Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.

А это рост...

вот смотри, возможная коррекция по баксу:

а потом его рост:

все исключительно имха...

 
Lesorub:

вот смотри, возможная коррекция по баксу:

а потом его рост:

все исключительно имха...

По технике сам жду уже два дня, а он сволочь все не разворачивается...когда уже сдохнет... окончательно и бесповоротно...))
 
Сергей Криушин:
По технике сам жду уже два дня, а он сволочь все не разворачивается...когда уже сдохнет... окончательно и бесповоротно...))

Евра тоже за коррекцию...

но основное направление - SELL...

 
Сергей Криушин:
По технике сам жду уже два дня, а он сволочь все не разворачивается...когда уже сдохнет... окончательно и бесповоротно...))

Будет как всегда...депо закончится и будет разворот...а жалко, халявные бездепо 1500 баксов от Инсты... в топку... загнал... переусердствовал... ))

Картика

 
Lesorub:

Евра тоже за коррекцию...

но основное направление - SELL...

Да, небольшая коррекция м.б. и спасла бы... "бывшего депутата ГД"...))
 
Сергей Криушин:
Да, небольшая коррекция м.б. и спасла бы... "бывшего депутата ГД"...))

Ниже не пойдем. 

 
Алексей Тарабанов:

Ниже не пойдем. 

Да, вроде бы отпускает помаленьку...хорошо бы...изматерился уже весь...вечно так получается...все хочется урвать побольше...а жадность как обычно, наказуема...как  и бездарная инициатива...тоже...
 

Привет всем, давно не выкладывал красивые картинки.

Исправляюсь:


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