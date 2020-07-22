FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018 - страница 57
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И добиваем Евру ...
Очень даже может быть
Завтра процентная ставка
Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%
Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.
А это рост...
Очень даже может быть
Завтра процентная ставка
Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%
Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.
А это рост...
Очень даже может быть
Завтра процентная ставка
Прогнозят что не изменится, т.е. также 0%
Это значит что держать евру на руках не выгодно, будут продавать.
А это рост...
вот смотри, возможная коррекция по баксу:
а потом его рост:
все исключительно имха...
вот смотри, возможная коррекция по баксу:
а потом его рост:
все исключительно имха...
По технике сам жду уже два дня, а он сволочь все не разворачивается...когда уже сдохнет... окончательно и бесповоротно...))
Евра тоже за коррекцию...
но основное направление - SELL...
По технике сам жду уже два дня, а он сволочь все не разворачивается...когда уже сдохнет... окончательно и бесповоротно...))
Будет как всегда...депо закончится и будет разворот...а жалко, халявные бездепо 1500 баксов от Инсты... в топку... загнал... переусердствовал... ))
Евра тоже за коррекцию...
но основное направление - SELL...
Да, небольшая коррекция м.б. и спасла бы... "бывшего депутата ГД"...))
Ниже не пойдем.
Ниже не пойдем.
Привет всем, давно не выкладывал красивые картинки.
Исправляюсь: