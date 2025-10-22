Тренд и уровни
Счас посмотрел внимательнее,GBPJPY, пример из первого поста, ТВх на Ложном пробое, АТР(5) с Д1 82,0 пункта, если входить после импульса вверх, на возврате, то стоп по идее получается с учетом спреда 10,0 пунктов, прошла цена 39,0 пунктов, то есть ход с риск/профит 1 к 3,5
Ради прикола посмотрел на российский фондовый рынок, откуда собственно концепция уровней пошла, там вообще они(уровни) пункт в пункт бьют, на форе все более смазанно, хотя принцип тот же. 73.10 когда то давно был проштблен, и стал зеркальным, и после пункт в пункта замечали
По поводу трендов я вот тут писал https://www.mql5.com/ru/articles/8184 Если интересно, почитайте. И в другой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8231 показал, как использовать это определение трендов.
По поводу уровней... Да, они есть, но смотреть их лучше и анализировать в стакане. На форексе уровни условные, работают так-же как и на случайном блуждании. На акциях, в стакане можно анализировать.
- www.mql5.com
По поводу трендов я вот тут писал https://www.mql5.com/ru/articles/8184 Если интересно, почитайте. И в другой статье https://www.mql5.com/ru/articles/8231 показал, как использовать это определение трендов.
По поводу уровней... Да, они есть, но смотреть их лучше и анализировать в стакане. На форексе уровни условные, работают так-же как и на случайном блуждании. На акциях, в стакане можно анализировать.
Прочитал еще раз твои статьи(до сегодняшнего дня уже читал, как только ты их опубликовал), только не пойму, что мне с этим знанием делать? Может пояснишь?
где скачать индикатор кластерных объемов HighVolumeBar VertikalHistogram v2
в гугле смотри, там все есть
Биткоин, точкой для присоединения к Восходящему тренду9коли он продолжится) должен быть уровень, где на истории произошла смена доминирования быков, то есть начало Коррекционного отката, потому что если цена его пройдет, то это будет означать что медведи окончательно потеряли силы, 41535, от него Бай
А вот как эфир вырвался из отката, уровень 1288.95, уровень завершения хода вверх, и начала коррекции, вчера на 22:00 Клоуз часовой свечи 1)подошел прям под уровень, 2)Клоуз свечи под Хаем, то есть несмотря на то, что цена под уровнем, не отлетает от него, уровень притягивает, ну и после пробой на Импульсе, и последующем отбое с новым импульсом.
Прочитал еще раз твои статьи(до сегодняшнего дня уже читал, как только ты их опубликовал), только не пойму, что мне с этим знанием делать? Может пояснишь?
Биткоин, точкой для присоединения к Восходящему тренду9коли он продолжится) должен быть уровень, где на истории произошла смена доминирования быков, то есть начало Коррекционного отката, потому что если цена его пройдет, то это будет означать что медведи окончательно потеряли силы, 41535, от него Бай
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Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней
Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали. Тренд можно определять разными способами, но я склоняюсь к определению, данному Доу, и дошедшему до нас в интерпретации Мерфи, Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей, Нисходящий - каждая последующая Впадина и Вершина ниже предыдущей, если не выполняется ни одно из условий, тренда нет.
Сразу встает вопрос, а на что оперется? Как определять эти самые Вершины и Впадины?
На помощь тут же приходит Герчик, ну и еще ряд авторов, они вплотную работают с уровнями, которые собственно и являются этими Вершинами и Впадинами, уровень - это значение цены, во первых которое она(цена) не могла преодолеть некоторое время, во вторых - уровень, это значение цены, на котором произошло знаменательное событие, на нем произошёл перевес между быками/медведями, и это перевес по итогам привел к значимому событию на рынке, подтвердил тренд(переЛоу, переХай), сломал тренд(Излом тренда), либо цена очень долго стояла под/над уровнем(Проторговка, Лимитный уровень).
То есть итого, уровни(а соответственно тренды) будут различаться по времени(таймфрейму) на котором они видны.
Теперь вопрос нужно раскрыть, а какое значение брать для отрисовки уровня? Первый способ, не очень точный, по Хай/Лоу экстремума, на котором цена достигла пикового значения, но есть способ поточнее(его предложил Герчик), он более точный(ИМХО), ведь идея какая, нужно точное значение цены, от которого пошел разворот, и Герчик предложил следующее, уровень привязываем к цене закрытия свечи, если Клоуз и Хай/Лоу свечи выше/ниже предыдущего Хай/Лоу, то уровень по Хай/Лоу, а если свечка дала Клоуз ниже предыдущего Хай/Лоу, то уровень по предыущему экстремуму, вот прилагаю рисунок со всевозможными вариантами.
Вроде бы разобрался с трендом и уровнями, проведенными по его ключевым значениям, Ключевые точки тренда соедующие: 1)начало Импульса, 2)конец Импульса, начало отката/коррекции, 3)конец коррекции/оно же начало импульса.
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Теперь вопрос о точке входа, уровни - это место, где в прошлом произошел перелом/перевес быков/медведей, поэтому стоит предположить, что если например цена подходит к уровню сопротивления(место, где произошел перелом в прошлом), то на рынке произошло нечто, что в корне изменило перевес, теперь в силе быки, и хорошей точкой входа для покупок будет являться именно уровень, где в прошлом победили медведи, ведь это точно та зона, проход которой ценой подтвердит, у медведей нет сил.
Но путем наблюдений было выяснено, что просто ТВх от уровня при подходе к нему, не очень надежна, дело в том, что по косвенным признакам, можно узнать к чему рынок счас предрасположен, к пробою уровня, или не сможет его прошибить, и отскочит.
У Герчика сие зовется Поджатие цены к уровню, или слом Поджатия, Выравнивание. Если цену поджимает к уровню, то скорее будет пробой, если при поджатии произошел его слом - выравнивание, то появляются сомнения в пробое, скорее либо остановка, либо вообще отбой.
Ну а дальше вступает в дело ММ, любой прогноз на ТВх, дает вероятность слабо отличающуюся от 50%, будет 70%? И что, это разве даст устойчивую прибыль? нужен ММ, в котором риск/профит сделки будет большим, или по другому риск должен стремится к нулю(в разумных пределах конечно), а тейк к бесконечности, в реальности если иметь риск/профит 1 к 3, то уже не сольешься.
На рисунках, Восходящий тренд, поэтому желательно искать Твх в его направлении, потому что в тренде Импульсы всегда длиннее Коррекционных откатов
Для поиска ТВх уходим внутрь-дня
Уровень 39796, от него было сильное падение в прошлом, то есть было мнение, что хорош покупать, пора продавать, после его прошли, и он превратился в Зеркальный уровень, импульс 1 это новый откат, импульс 2, коррекция, импульс 3, новая попытка уйти на Юг, но в ней видно, что медведи ослабли, не смогли обновить минимум Импульса 1, после складывается удачная ситуация для попытки Бай, от уровня.
Идем еще ниже(во времени), как видно на М5, цена подходит к уровню в устойчивой тенденции(тренде), это на языке форекса, Поджатие, устойчивое движение, так что Бай от уровня, стоп за последнюю Впадину трендика, либо 10% от АТР(5) с Д1, риск небольшой как видите, а профит не менее 1 к 3 от риска9или лучше больше). На момент публикации скриншота риск/профит достиг значения 1 к 4.
Теперь о модели Выравнивания(слома Поджатия), Английский фунт/Японская йена, цена подходит к уровню в тренде, но постоянно ломает его(прошибает предыдущие Впадинки), и как предсказатель грядущего отбоя оказывается права, во итоге после Импульса вверх произошел отбой, это модель для Ложного пробоя от уровня.
Тема достаточно интересная, все что смог нарыть, я написал, но как показывает реальный рынок, есть много темных мест, во всей этой истории с уровнями и трендами. Так что требуется помощь, от вас уважаемые читатели.
В приложении доступна учебник Герчика, но он завязан на рынок акций, на нем все сжато по времени, на форексе же все наоборот растянуто, хотя в общем и целом все одно и тоже, со своими особенностями.
И ссылка на курс Марата Газизова(плейлист на ютубе), Марат тему трендов разложил по полочкам(составляющим частям). Это для тех, кто хочет первоисточники смотреть.