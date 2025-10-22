Тренд и уровни - страница 35
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Чуток позже скрин со ТВ сделаю. Пока этот сделал.
Смотри, есть линия (уровень), цена будет сдесь.
А зеленый квадрат--это место (ПУСТОТА) которую цена должна заполнить.
Если тебе не понятно и ты крутишь пальцем у виска в мою сторону---не торопись с выводами.
Это просто мое наблюдение. И цена будет в этом месте тоже.
Сейчас скрин с ТВ сделаю.
Половина сделки закрыта и выставлен БУ.
вишь в чем дело, у нас разные торговые подходы, поэтому ты мне про одно, я тебе про другое. Извиняюсь не отвечал, в делах завис
Эфир/Биткоин, Глобальный Восходящий тренд, локальный восходящий вчера была пробита Опорная точка коррекции на Д1 Клоуз свечи под уровнем, под Хаем, внутри-дня - Поджатие, но Импульса пока нету
Пустота есть, но не там
ну что как самочувствие? 53% рекорд на одно сделке, еще чуток и сольешься. А что останется взамен? Технику как регулировать будешь? Сказать то нечего. Пустота. К Герчику иди, он научит, как риски в узде держать
Ауди/канадский доллар, в канале, уровни на скриншоте
Ауди/швейцарский франк, канал, между зеркальным уровнем 0,67775 и сопротивлением 0,68786
Ауди/Японская йена, вообще узкий канал, уже интерсно, скоро можно будет работать
Канадский доллар/швейцарский франк, канал огромных размеров
Канадский доллар/Японская йена, происходит атака верхней границы канала, но ситуация мутная, пока делать нечего
Канадский доллар/Японская йена, происходит атака верхней границы канала, но ситуация мутная, пока делать нечего
а впрочем нет, цена около сопротивления, внутри-дня сломано Пожатие, так что Шорт от 82,182
швейцарский доллар/Японская йена, Лонг от поддержки 116,635