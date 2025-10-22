Тренд и уровни - страница 101
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чувак, ты не понимаешь как и по каким законам движется рынок. А то что ты программер, и что? Трейдинг не твоя это тема
Скорее не ваша, судя по сигналу. Ну и не Герчика тоже. Хотя поет как соловей конечно.
Скорее не ваша, судя по сигналу. Ну и не Герчика тоже. Хотя поет как соловей конечно.
ты возьми попробуй с риском 1-2% от депозита поймать 1 к 10 ход. Хрен получиться. А жахать всем депозитом на центовом счета, таких хитрожопых - деваться некуда.
Внутри-дня, пока в откате
Внутри-дня, пока в откате
Уровни вижу, а где тренд? Что Герчик говорит? USDCHF вверх же идет
... Что Герчик говорит? ...
Герчик говорит что надо повышать плату за обучение т.к. не хватает на удовлетворение растущих потребностей.
Как ты заметил, про Герчика много высказываний, причем в основном на уровне эмоций - типа козел и тому подобное, конструктивно можешь что нить сказать? с аргументами?
Могу попробовать, просмотрел несколько лекций. Самое главное - говорить не Дневной таймфрейм, а "дневки" - звучит, пренебрежительно-уверенно, сразу чувствуется рука мастера. Возникает мысль, что человек что-то знает. Потом нужно найти некие уровни. Ага. Может дневные экстремумы это и есть уровни? точно! Эта мысль до Герчика не приходила никому. Ну и закруглить можно впадинами/вершинами, их много, никто вообще не разберется. Все вообщем-то. Инфоцыган 1-го уровня готов.
Уровни вижу, а где тренд? Что Герчик говорит? USDCHF вверх же идет
ты хоть понимаешь что такое тренд?
На графике он есть, а ты его не видишь, как так то?
Герчик говорит что надо повышать плату за обучение т.к. не хватает на удовлетворение растущих потребностей.
Однозначно. Потребности всегда растут. Так что тренд только вверх!
EURCHF
Д1
Сценарий: выход из Накопления
Предпосылки:
Ключевой уровень: Излом тренда
Ближний ретест
Накопление 3 дня
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу
Локальный тренд совпадает с Направлением
Внутри-дня:
Накопление в форме задерг против тренда
Цель следующий уровень Поддержки
Внутри-часа: околоуровневое снижение волатильности