Тренд и уровни - страница 101

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[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

чувак, ты не понимаешь как и по каким законам движется рынок. А то что ты программер, и что? Трейдинг не твоя это тема

Скорее не ваша, судя по сигналу. Ну и не Герчика тоже. Хотя поет как соловей конечно. 

 
Nikolai Starkovskii #:

Скорее не ваша, судя по сигналу. Ну и не Герчика тоже. Хотя поет как соловей конечно. 

ты возьми попробуй с риском 1-2% от депозита поймать 1 к 10 ход. Хрен получиться. А жахать всем депозитом на центовом счета, таких хитрожопых - деваться некуда.

 
USDCHF
Шорт в пробое
Излом тренда
Ближний ретест
Накопление
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу

Внутри-дня, пока в откате

 



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Sergey Lazarenko #:
USDCHF
Шорт в пробое
Излом тренда
Ближний ретест
Накопление
Клоуз над уровнем
Клоуз над Лоу

Внутри-дня, пока в откате

 



Уровни вижу, а где тренд? Что Герчик говорит? USDCHF вверх же идет

 
Nikolai Starkovskii #:

... Что Герчик говорит? ...

Герчик говорит что надо повышать плату за обучение т.к. не хватает на удовлетворение растущих потребностей.

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Sergey Lazarenko #:

Как ты заметил, про Герчика много высказываний, причем в основном на уровне эмоций - типа козел и тому подобное, конструктивно можешь что нить сказать? с аргументами?

Могу попробовать, просмотрел несколько лекций. Самое главное - говорить не Дневной таймфрейм, а "дневки" - звучит, пренебрежительно-уверенно, сразу чувствуется рука мастера. Возникает мысль, что человек что-то знает. Потом нужно найти некие уровни. Ага. Может дневные экстремумы это и есть уровни? точно! Эта мысль до Герчика не приходила никому. Ну и закруглить можно впадинами/вершинами, их много, никто вообще не разберется. Все вообщем-то. Инфоцыган 1-го уровня готов.

 
сильнейшая критика)))
 
Nikolai Starkovskii #:

Уровни вижу, а где тренд? Что Герчик говорит? USDCHF вверх же идет

ты хоть понимаешь что такое тренд?

На графике он есть, а ты его не видишь, как так то?

 
Grigori.S.B #:

Герчик говорит что надо повышать плату за обучение т.к. не хватает на удовлетворение растущих потребностей.

Однозначно. Потребности всегда растут. Так что тренд только вверх!

 

EURCHF

Д1

Сценарий: выход из Накопления

Предпосылки: 

Ключевой уровень: Излом тренда

Ближний ретест

Накопление 3 дня

Клоуз над уровнем

Клоуз над Лоу

Локальный тренд совпадает с Направлением



Внутри-дня:

Накопление в форме задерг против тренда

Цель следующий уровень Поддержки


 

Внутри-часа: околоуровневое снижение волатильности


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