Тренд и уровни - страница 138

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Павел-Славянин #:
Сергей, дружище, их не существует. 

а кто тогда ставит лимитные ордера?

вот смотри

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/759454

Классическая точка входа в Отбой. Лимитный игрок
Классическая точка входа в Отбой. Лимитный игрок
  • www.mql5.com
Что такое точка входа в Отбой? Цена подходит к уровня, а на нем "сидит" лимитный игрок. Модель усиливает : запас хода и тренд. USDCHF Локальный Ап тренд, Запас хода. На М5 цена подошла к Зеркальном
 

Нефть

По итогам вчерашних торгов на Д1 Клоуз бара дал закрытие под Лоу, это говорит только об одном - доминирующие, те, кто правит бал, считаю, спрос превышает предложение, нефти много, и сегодня цена будет продолжать падать.

Посему встаем в Шорт, на пробое уровня 71.17

Стопик обозначил на М5

Ближний ретест 

 


 

USdCAD

Локальный Ап тренд, и это никто не оспорит.

Клоуз бара под Хай, игроки из США имеют мнение - курс будет расти, поэтому только наращивают позиции.

А раз так, то уровень Лонг в пробое, 1.38054

  

 


 

USDJPY

Локальный Ап тренд., по итогам вчерашнего дня цена вырвалась на "оперативный простор", слева нет просто уровней, которые бы мешали ходу вверх.

Игроки вчерашнего дня - считаю что будет продолжение хода вверх.

Уровень для Лонга в пробой  - 140,969

 


[Удален]  
Sergey Lazarenko #:

Нефть

По итогам вчерашних торгов на Д1 Клоуз бара дал закрытие под Лоу, это говорит только об одном - доминирующие, те, кто правит бал, считаю, спрос превышает предложение, нефти много, и сегодня цена будет продолжать падать.

Посему встаем в Шорт, на пробое уровня 71.17

Стопик обозначил на М5

 

 


О, фантазии продолжаются, на голом графике

 
Nikolai Starkovskii #:

О, фантазии продолжаются, на голом графике

весь мир состоит из фантазий

 


[Удален]  

Вот слова Голубева:

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2024.08.30
  • Sergey Lazarenko
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 
Nikolai Starkovskii #:

Вот слова Голубева:

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124

https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124#comment_54453872

а вот мои слова к тебе, изучай технический анализ

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2024.08.30
  • Sergey Lazarenko
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 

Что щас произошло на рынке? Я про пары торгуемые против американского доллара?

Азиатская торговая сессия, резкое падение..

Начало европейской торговой сессии, начался сильный откат, но он происходил очень быстро, так что курс мог измениться на небольшой ликвидности, через полтора часа придут американцы, и резкий подъем смениться не менее резким падением, так что есть хорошая возможность купить на Пике подъема.

 

 


 

Живая трансляция с семинара в Турции, лето 2024 года


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