Тренд и уровни - страница 138
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Сергей, дружище, их не существует.
а кто тогда ставит лимитные ордера?
вот смотри
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/759454
Нефть
По итогам вчерашних торгов на Д1 Клоуз бара дал закрытие под Лоу, это говорит только об одном - доминирующие, те, кто правит бал, считаю, спрос превышает предложение, нефти много, и сегодня цена будет продолжать падать.
Посему встаем в Шорт, на пробое уровня 71.17
Стопик обозначил на М5
USdCAD
Локальный Ап тренд, и это никто не оспорит.
Клоуз бара под Хай, игроки из США имеют мнение - курс будет расти, поэтому только наращивают позиции.
А раз так, то уровень Лонг в пробое, 1.38054
USDJPY
Локальный Ап тренд., по итогам вчерашнего дня цена вырвалась на "оперативный простор", слева нет просто уровней, которые бы мешали ходу вверх.
Игроки вчерашнего дня - считаю что будет продолжение хода вверх.
Уровень для Лонга в пробой - 140,969
Нефть
По итогам вчерашних торгов на Д1 Клоуз бара дал закрытие под Лоу, это говорит только об одном - доминирующие, те, кто правит бал, считаю, спрос превышает предложение, нефти много, и сегодня цена будет продолжать падать.
Посему встаем в Шорт, на пробое уровня 71.17
Стопик обозначил на М5
О, фантазии продолжаются, на голом графике
О, фантазии продолжаются, на голом графике
весь мир состоит из фантазий
Вот слова Голубева:
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124
Вот слова Голубева:
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124
https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page124#comment_54453872
а вот мои слова к тебе, изучай технический анализ
Что щас произошло на рынке? Я про пары торгуемые против американского доллара?
Азиатская торговая сессия, резкое падение..
Начало европейской торговой сессии, начался сильный откат, но он происходил очень быстро, так что курс мог измениться на небольшой ликвидности, через полтора часа придут американцы, и резкий подъем смениться не менее резким падением, так что есть хорошая возможность купить на Пике подъема.
Живая трансляция с семинара в Турции, лето 2024 года