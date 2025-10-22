Тренд и уровни - страница 97

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Ivan Butko #:

Ты по звёздам определяешь?

что определешь? Ты себя почитай со стороны, никто не поймет что ты хочешь. По направлению Вершин и Впадин - можно определить текущее направление, для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать  то? И что они дают?

 
Sergey Lazarenko #:

что определешь? Ты себя почитай со стороны, никто не поймет что ты хочешь. По направлению Вершин и Впадин - можно определить текущее направление, для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать  то? И что они дают?

Как вершины определяются от невершин? 

На глаз?

"Ну видно жи!11"
 
Sergey Lazarenko #:

для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать  то? И что они дают?

Ты палочки крабовые нарисовал и говоришь "Это двивежние УВЕРХ, а это движение ВНИЗ!", а потом такой: "Вторая палочка меньше первой палочки, а третья палочка пробивает вершину первой палочки, и вот у нас уже вторая вершина". 

ВОПРОС, ВНИМАНИЕ!

Как строятся палочки????? Что ты ими отмеряешь? Сколько свечей? Каких свечей? Обо что свечей? Когда палочка продолжается, а когда прерывается на коррекционную палочку? 


Вы инфоцыгане любите рисовать модель движения цены, но в отличие от научной модели, где идёт привязка к формализованным опорным точкам, вы еи тупа на глас рисуете где красиво будет

 
Ivan Butko #:

Как вершины определяются от невершин? 

На глаз?

"Ну видно жи!11"

глаз - Алмаз

 
Ivan Butko #:

Ты палочки крабовые нарисовал и говоришь "Это двивежние УВЕРХ, а это движение ВНИЗ!", а потом такой: "Вторая палочка меньше первой палочки, а третья палочка пробивает вершину первой палочки, и вот у нас уже вторая вершина". 

ВОПРОС, ВНИМАНИЕ!

Как строятся палочки????? Что ты ими отмеряешь? Сколько свечей? Каких свечей? Обо что свечей? Когда палочка продолжается, а когда прерывается на коррекционную палочку? 


Вы инфоцыгане любите рисовать модель движения цены, но в отличие от научной модели, где идёт привязка к формализованным опорным точкам, вы еи тупа на глас рисуете где красиво будет

какие еще нахрен палочки? 

 
Sergey Lazarenko #:

какие еще нахрен палочки? 

Вот этиииии


 
Ivan Butko #:

Вот этиииии


ааа, так это не палочки, это Импульсы, вот они

 

 
Sergey Lazarenko #:

глаз - Алмаз на голове унитаз

)))))) клоун
 
Sergey Lazarenko #:

 для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать  то? И что они дают?

А импульсы твои это не линия между двух ТОЧЕК??? нет??

 
mytarmailS #:
)))))) клоун

кто обзывается, тот так сам называется

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