Тренд и уровни - страница 97
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Ты по звёздам определяешь?
что определешь? Ты себя почитай со стороны, никто не поймет что ты хочешь. По направлению Вершин и Впадин - можно определить текущее направление, для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать то? И что они дают?
что определешь? Ты себя почитай со стороны, никто не поймет что ты хочешь. По направлению Вершин и Впадин - можно определить текущее направление, для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать то? И что они дают?
Как вершины определяются от невершин?На глаз?
"Ну видно жи!11"
для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать то? И что они дают?
Ты палочки крабовые нарисовал и говоришь "Это двивежние УВЕРХ, а это движение ВНИЗ!", а потом такой: "Вторая палочка меньше первой палочки, а третья палочка пробивает вершину первой палочки, и вот у нас уже вторая вершина".
ВОПРОС, ВНИМАНИЕ!
Как строятся палочки????? Что ты ими отмеряешь? Сколько свечей? Каких свечей? Обо что свечей? Когда палочка продолжается, а когда прерывается на коррекционную палочку?
Вы инфоцыгане любите рисовать модель движения цены, но в отличие от научной модели, где идёт привязка к формализованным опорным точкам, вы еи тупа на глас рисуете где красиво будет
Как вершины определяются от невершин?На глаз?
"Ну видно жи!11"
глаз - Алмаз
Ты палочки крабовые нарисовал и говоришь "Это двивежние УВЕРХ, а это движение ВНИЗ!", а потом такой: "Вторая палочка меньше первой палочки, а третья палочка пробивает вершину первой палочки, и вот у нас уже вторая вершина".
ВОПРОС, ВНИМАНИЕ!
Как строятся палочки????? Что ты ими отмеряешь? Сколько свечей? Каких свечей? Обо что свечей? Когда палочка продолжается, а когда прерывается на коррекционную палочку?
Вы инфоцыгане любите рисовать модель движения цены, но в отличие от научной модели, где идёт привязка к формализованным опорным точкам, вы еи тупа на глас рисуете где красиво будет
какие еще нахрен палочки?
какие еще нахрен палочки?
Вот этиииии
Вот этиииии
ааа, так это не палочки, это Импульсы, вот они
глаз - Алмаз на голове унитаз
для чего нужны Опорные точки? Что с ними делать то? И что они дают?
)))))) клоун
кто обзывается, тот так сам называется