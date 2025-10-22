Тренд и уровни - страница 28

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Sergey Lazarenko:

что ты за чел? Все и всех сравниваешь со своей великой личностью, ты с тех.анализом работай, а не сравниваю рожицы в зеркале, и люде потянуться, и слива не будет, который стремительно к твоему счету приближается, потому что период однозначного движения уже был, значит расколбас недалеко.

У тебя бурная фантазия
 

Эфир на выходных, ТВх  на Пробой, пока нету поддержки рынком нового движения


 

Биткоин, Лайткоин, БиктоинКэш, все в боеготовности стоят


 

Евро/Американский доллар, 1.21746, ЛП/Шорт, 1.21296, ЛП/Лонг, 1.2074, ЛП/Лонг, 1.22096, ЛП/Шорт


 
Sergey Lazarenko:

Евро/Американский доллар, 1.21746, ЛП/Шорт, 1.21296, ЛП/Лонг, 1.2074, ЛП/Лонг, 1.22096, ЛП/Шорт

Модель расположена к росту пары


 
Vitaly Muzichenko:

Модель расположена к росту пары


так вчера рынок то не поддержал прогноз к росту, если б все было гладко, то еще вчера улетели бы, а вчера белый волчок нарисовали, неуверенность, так?

 
Sergey Lazarenko:

так вчера рынок то не поддержал прогноз к росту, если б все было гладко, то еще вчера улетели бы, а вчера белый волчок нарисовали, неуверенность, так?

Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.

Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230

 
Vitaly Muzichenko:

Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.

Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230

ИМХо, сложная эта тема, с объемами, я не знаком с ней

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Vitaly Muzichenko:

Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.

Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230

Выходные , сегодня и завтра
 

Эфир, тупо покупают, видать понравилась цифирка 1000 долларов, совсем лучше по Битку, 32000..


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