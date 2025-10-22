Тренд и уровни - страница 28
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
что ты за чел? Все и всех сравниваешь со своей великой личностью, ты с тех.анализом работай, а не сравниваю рожицы в зеркале, и люде потянуться, и слива не будет, который стремительно к твоему счету приближается, потому что период однозначного движения уже был, значит расколбас недалеко.
Эфир на выходных, ТВх на Пробой, пока нету поддержки рынком нового движения
Биткоин, Лайткоин, БиктоинКэш, все в боеготовности стоят
Евро/Американский доллар, 1.21746, ЛП/Шорт, 1.21296, ЛП/Лонг, 1.2074, ЛП/Лонг, 1.22096, ЛП/Шорт
Евро/Американский доллар, 1.21746, ЛП/Шорт, 1.21296, ЛП/Лонг, 1.2074, ЛП/Лонг, 1.22096, ЛП/Шорт
Модель расположена к росту пары
Модель расположена к росту пары
так вчера рынок то не поддержал прогноз к росту, если б все было гладко, то еще вчера улетели бы, а вчера белый волчок нарисовали, неуверенность, так?
так вчера рынок то не поддержал прогноз к росту, если б все было гладко, то еще вчера улетели бы, а вчера белый волчок нарисовали, неуверенность, так?
Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.
Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230
Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.
Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230
ИМХо, сложная эта тема, с объемами, я не знаком с ней
Объёмы с СМЕ в четверг гласили в продажи, но продаж не было, в пятницу была консолидация выше уровня поддержки, значит кто-то защищает свои позиции и не даёт цене упасть.
Поэтому ожидаем дальнейший рост примерно к 2230
Эфир, тупо покупают, видать понравилась цифирка 1000 долларов, совсем лучше по Битку, 32000..