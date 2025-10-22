Тренд и уровни - страница 220

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Renat Akhtyamov #:

выписку не надо

стейт покажи

без стейта, не снимай руку с сердца, иначе в твоих словах смысла нет

твоими тропами : ищи в комментах, там есть :-)

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

в MQL4 экви на стейте нету


так то я бабосы снимать собирался

успел ты ;)))

Стейт выглядит вот так


 
Nikolai Starkovskii #:

Стейт выглядит вот так


2016ый год?

не плохо шел в то время

такой стейт я не дам, иначе моей граале наступит капут

и скорее всего писать тут скоро перестану, не вижу смысла

рассказал по идее все уже, других мыслей нет и не надо, все уже норм

кто следил за моими постами, реагировал, что то подобное пытался сделать, тоже получится, надеюсь

например maf358 забацал индик с которого я начинал лет 5 назад

есть еще двое

один опубликовал в ветке про парный, второй у меня в личке показал

все трое положительного результата пока не добились, но на форуме я написал что нужно и как идти дальше

захотят - найдут

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:

2016ый год?

не плохо шел в то время

такой стейт я не дам, иначе моей граале наступит капут

и скорее всего писать тут скоро перестану, не вижу смысла

рассказал по идее все уже, других мыслей нет и не надо, все уже норм

кто следил за моими постами, реагировал, что то подобное пытался сделать, тоже получится, надеюсь

например maf358 забацал индик с которого я начинал лет 5 назад

есть еще двое

один опубликовал в ветке про парный, второй у меня в личке показал

все трое положительного результата пока не добились, но на форуме я написал что нужно и как идти дальше

захотят - найдут

Я просто показал как выглядит стейт. Это не то что ты показывал.

Всё что ты публиковал неприменимо, потому что никто не может понять, что ты говоришь. Ты много лет носился с Формуле, ну и посмотри какой у неё рейтинг и кому она нужна. С треугольником то же самое 

 
Nikolai Starkovskii #:

Я просто показал как выглядит стейт. Это не то что ты показывал.

Всё что ты публиковал неприменимо, потому что никто не может понять, что ты говоришь. Ты много лет носился с Формуле, ну и посмотри какой у неё рейтинг и кому она нужна. С треугольником то же самое 

мне уже без разницы

цель достигнута

удачи!

 
Renat Akhtyamov #:
maf358 забацал индик

Бу га га!! Забацал! )))

Да он двух слов связать не может, куда ему бацать.

 
moskitman #:

Бу га га!! Забацал! )))

Да он двух слов связать не может, куда ему бацать.

завидуйте молча.

экстрасенс
 

Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли

и наступила тишина, успокоились - дело сделано.

[Удален]  
Михалыч Трейдинг #:

Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли

и наступила тишина, успокоились - дело сделано.

Просто тс слил все счета, обсуждать нечего

 
Нормальные люди! Бегите!
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