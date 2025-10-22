Тренд и уровни - страница 220
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стейт покажи
без стейта, не снимай руку с сердца, иначе в твоих словах смысла нет
твоими тропами : ищи в комментах, там есть :-)
в MQL4 экви на стейте нету
так то я бабосы снимать собирался
успел ты ;)))
Стейт выглядит вот так
Стейт выглядит вот так
2016ый год?
не плохо шел в то время
такой стейт я не дам, иначе моей граале наступит капут
и скорее всего писать тут скоро перестану, не вижу смысла
рассказал по идее все уже, других мыслей нет и не надо, все уже норм
кто следил за моими постами, реагировал, что то подобное пытался сделать, тоже получится, надеюсь
например maf358 забацал индик с которого я начинал лет 5 назад
есть еще двое
один опубликовал в ветке про парный, второй у меня в личке показал
все трое положительного результата пока не добились, но на форуме я написал что нужно и как идти дальше
захотят - найдут
2016ый год?
не плохо шел в то время
такой стейт я не дам, иначе моей граале наступит капут
и скорее всего писать тут скоро перестану, не вижу смысла
рассказал по идее все уже, других мыслей нет и не надо, все уже норм
кто следил за моими постами, реагировал, что то подобное пытался сделать, тоже получится, надеюсь
например maf358 забацал индик с которого я начинал лет 5 назад
есть еще двое
один опубликовал в ветке про парный, второй у меня в личке показал
все трое положительного результата пока не добились, но на форуме я написал что нужно и как идти дальше
захотят - найдут
Я просто показал как выглядит стейт. Это не то что ты показывал.
Всё что ты публиковал неприменимо, потому что никто не может понять, что ты говоришь. Ты много лет носился с Формуле, ну и посмотри какой у неё рейтинг и кому она нужна. С треугольником то же самое
Я просто показал как выглядит стейт. Это не то что ты показывал.
Всё что ты публиковал неприменимо, потому что никто не может понять, что ты говоришь. Ты много лет носился с Формуле, ну и посмотри какой у неё рейтинг и кому она нужна. С треугольником то же самое
мне уже без разницы
цель достигнута
удачи!
maf358 забацал индик
Бу га га!! Забацал! )))
Да он двух слов связать не может, куда ему бацать.
Бу га га!! Забацал! )))
Да он двух слов связать не может, куда ему бацать.
завидуйте молча.экстрасенс
Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли
и наступила тишина, успокоились - дело сделано.
Сначала нормальных людей отсюда выжили, потом друг друга погрызли
и наступила тишина, успокоились - дело сделано.
Просто тс слил все счета, обсуждать нечего