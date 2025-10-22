Тренд и уровни - страница 245

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Sergey Lazarenko #:

нет никакого индикатора, потому что индикатор - показывает прошлое, и не может показать настояшее

Прям как человек
 
Sergey Lazarenko #:

ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки

В переводе это означает:  неандерталец с наскальной живописью, который рисует типа "что вижу, то и пою"..., с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг...


УДАЧИ!

 
Serqey Nikitin #:

В переводе это означает:  неандерталец с наскальной живописью, который рисует типа "что вижу, то и пою"..., с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг...


УДАЧ

ты ужке сколько лет юзаешь этот подход, у тебя же статистика есть всех твоих трейдов, и что, разве тебе не видно что нет там денег?

 
Sergey Lazarenko #:

ты ужке сколько лет юзаешь этот подход, у тебя же статистика есть всех твоих трейдов, и что, разве тебе не видно что нет там денег?

Повторю для слепых: "... с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг..."

Крестьянин! Научись писать грамотно...  для начала..., а потом, возможно, будешь делать выводы по работе своих коллег...

 
Serqey Nikitin #:

Повторю для слепых: "... с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг..."

Крестьянин! Научись писать грамотно...  для начала..., а потом, возможно, будешь делать выводы по работе своих коллег...

выводы сделаны не только мной но и другими, ТС которой ты заполонил сайт и форум, дает громадный убыток, когда тренд меняет направление..

Кочерга рисуется на графике, и сделать ты с этим ничего не можешь, потому что другого пути просто нет.

Вот счас встал по Золоту в Лонг, и все, более просто нет инструментов, которые дают долгий тренд, Золото потому и Золото, что все рады когда оно дорожает.

На остальном рынке тебе просто ничего делать, одни убытк.

если ты не отвечаешь на вопросы, то нахрена ты нужен тут? Я же тебе сказал - пошел отсюда.

Про мое сомнение - не надо сто раз повторять, я все знаю и без тебя.

Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги  между пальцев утекают в другие карманы

 

Канадский доллар

Вот логичная сделка, от уровня, в моменте когда Продавцы ослабли, а покупатели дали основания для смены направления

И она не продлиться долго, потому что цена ходит от уровня к уровню

 

 



 
Sergey Lazarenko #:

выводы сделаны не только мной но и другими, ТС которой ты заполонил сайт и форум, дает громадный убыток, когда тренд меняет направление..

Кочерга рисуется на графике, и сделать ты с этим ничего не можешь, потому что другого пути просто нет.

Вот счас встал по Золоту в Лонг, и все, более просто нет инструментов, которые дают долгий тренд, Золото потому и Золото, что все рады когда оно дорожает.

На остальном рынке тебе просто ничего делать, одни убытк.

если ты не отвечаешь на вопросы, то нахрена ты нужен тут? Я же тебе сказал - пошел отсюда.

Про мое сомнение - не надо сто раз повторять, я все знаю и без тебя.

Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги  между пальцев утекают в другие карманы

Сергей Лазаренко выигрывает на Форексе. Вы, Сергей выигрываете, может Вы не всегда во всем правы, поэтому с Вами спорят, но Вы в целом в выигрыше. Так что Сергей Лазаренко прав и у него можно поучиться торговле остальным. Не надо с ним спорить 
 
Sergey Lazarenko #:


Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги  между пальцев утекают в другие карманы

Хи-хи!

Ну что можно сказать про этого ...  ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?

Это просто ошибка природы!

 
Serqey Nikitin #:

Хи-хи!

Ну что можно сказать про этого ...  ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?

Это просто ошибка природы!

Вы оскорбляете человека, который разбирается в торговле на финансовых рынках. Сергей Лазаренко правда выигрывает и он в целом прав во многом. Вы вообще не правы, Вы Сергей Никитин лучше бы получились у него и уважительно лучше бы к нему относились.
 
osmo1717 #:
Сергей Лазаренко выигрывает на Форексе. Вы, Сергей выигрываете, может Вы не всегда во всем правы, поэтому с Вами спорят, но Вы в целом в выигрыше. Так что Сергей Лазаренко прав и у него можно поучиться торговле остальным. Не надо с ним спорить 

в этом есть некий смысл, деньги это материальная энергия, у того кто их добывает, или имеет есть больший перевес в споре, потому что если ты не прав, у тебя нет денег

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