Тренд и уровни - страница 245
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нет никакого индикатора, потому что индикатор - показывает прошлое, и не может показать настояшее
ап это не индикатор, это я вручную отметил ключевые точки
В переводе это означает: неандерталец с наскальной живописью, который рисует типа "что вижу, то и пою"..., с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг...
УДАЧИ!
В переводе это означает: неандерталец с наскальной живописью, который рисует типа "что вижу, то и пою"..., с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг...
УДАЧ
ты ужке сколько лет юзаешь этот подход, у тебя же статистика есть всех твоих трейдов, и что, разве тебе не видно что нет там денег?
ты ужке сколько лет юзаешь этот подход, у тебя же статистика есть всех твоих трейдов, и что, разве тебе не видно что нет там денег?
Повторю для слепых: "... с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг..."
Крестьянин! Научись писать грамотно... для начала..., а потом, возможно, будешь делать выводы по работе своих коллег...
Повторю для слепых: "... с завышенным самомнением, считающий, что полностью понимает трейдинг..."
Крестьянин! Научись писать грамотно... для начала..., а потом, возможно, будешь делать выводы по работе своих коллег...
выводы сделаны не только мной но и другими, ТС которой ты заполонил сайт и форум, дает громадный убыток, когда тренд меняет направление..
Кочерга рисуется на графике, и сделать ты с этим ничего не можешь, потому что другого пути просто нет.
Вот счас встал по Золоту в Лонг, и все, более просто нет инструментов, которые дают долгий тренд, Золото потому и Золото, что все рады когда оно дорожает.
На остальном рынке тебе просто ничего делать, одни убытк.
если ты не отвечаешь на вопросы, то нахрена ты нужен тут? Я же тебе сказал - пошел отсюда.
Про мое сомнение - не надо сто раз повторять, я все знаю и без тебя.
Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги между пальцев утекают в другие карманы
Канадский доллар
Вот логичная сделка, от уровня, в моменте когда Продавцы ослабли, а покупатели дали основания для смены направления
И она не продлиться долго, потому что цена ходит от уровня к уровню
выводы сделаны не только мной но и другими, ТС которой ты заполонил сайт и форум, дает громадный убыток, когда тренд меняет направление..
Кочерга рисуется на графике, и сделать ты с этим ничего не можешь, потому что другого пути просто нет.
Вот счас встал по Золоту в Лонг, и все, более просто нет инструментов, которые дают долгий тренд, Золото потому и Золото, что все рады когда оно дорожает.
На остальном рынке тебе просто ничего делать, одни убытк.
если ты не отвечаешь на вопросы, то нахрена ты нужен тут? Я же тебе сказал - пошел отсюда.
Про мое сомнение - не надо сто раз повторять, я все знаю и без тебя.
Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги между пальцев утекают в другие карманы
Ты жизнь прожигаешь, глядя как тренды разворачиваются, а деньги между пальцев утекают в другие карманы
Хи-хи!
Ну что можно сказать про этого ... ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?
Это просто ошибка природы!
Хи-хи!
Ну что можно сказать про этого ... ( каждый может матернуться, в сфере своих способностей )...?
Это просто ошибка природы!
Сергей Лазаренко выигрывает на Форексе. Вы, Сергей выигрываете, может Вы не всегда во всем правы, поэтому с Вами спорят, но Вы в целом в выигрыше. Так что Сергей Лазаренко прав и у него можно поучиться торговле остальным. Не надо с ним спорить
в этом есть некий смысл, деньги это материальная энергия, у того кто их добывает, или имеет есть больший перевес в споре, потому что если ты не прав, у тебя нет денег