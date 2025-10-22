Тренд и уровни - страница 172

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Sergey Lazarenko #:

на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.

Есть тренд и флет.

Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать. 

И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.

А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.

А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.

П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно



твой сертификат ? 

и подпольная кличка - Иван Нихрея ??

видимо всё-таки нет...значит реклама

 
Nikolai Starkovskii #:

Павел, иди ты сам , и открой

А мне зачем Коля,я не спешу,знаю толк.

 
#Герчик
gold 2630 short
нефть 75.80 шорт
chfjpy 174.5 long
cadjpy 110.20 long 
gbpjpy 197.65 long
jpy 158.05 long
серебро 29.85 шорт
 
Sergey Lazarenko #:
#Герчик
gold 2630 short
нефть 75.80 шорт
chfjpy 174.5 long
cadjpy 110.20 long 
gbpjpy 197.65 long
jpy 158.05 long
серебро 29.85 шорт

4 пары с йеной в одну строну, это может быть 4 стопа.

 
Vitaly Muzichenko #:

4 пары с йеной в одну строну, это может быть 4 стопа.

такова жизнь

 
Sergey Lazarenko #:

такова жизнь

Как-то всё-же нужно хеджировать риски.

Золото и серебро прям рвётся вверх, а там - всякое бывает.

Как по мне, то этот прогноз так себе - хеджировать нечем.

 
Vitaly Muzichenko #:

Как-то всё-же нужно хеджировать риски.

Золото и серебро прям рвётся вверх, а там - всякое бывает.

Как по мне, то этот прогноз так себе - хеджировать нечем.

вечером посмотрим, чем все закончиться

 
Sergey Lazarenko #:

вечером посмотрим, чем все закончиться

Извини что в твоей теме.

Смотри, мой скрипт показывает вот такую картину по Еве

евра

и йена

[Удален]  
Sergey Lazarenko #:
#Герчик
gold 2630 short
нефть 75.80 шорт
chfjpy 174.5 long
cadjpy 110.20 long 
gbpjpy 197.65 long
jpy 158.05 long
серебро 29.85 шорт

Вот хотелось бы спросить у модератора, в чем ценность ветки? Реклама герчика? Голые графики? Прогнозы 50/50? В чём?

 
Nikolai Starkovskii #:

Вот хотелось бы спросить у модератора, в чем ценность ветки? Реклама герчика? Голые графики? Прогнозы 50/50? В чём?

у себя лучше спроси, какого ты отсюда не вылазишь?

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