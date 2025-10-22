Тренд и уровни - страница 172
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на рынке есть всего два вида игроков, лимитный и рыночный.
Есть тренд и флет.
Поэтому нужно определить что счас на рынке, тренд или флет, после дождаться когда один из этих игроков начнет доминировать.
И присоединиться к побеждающей стороне. Все просто.
А чтоб разобраться в деталях, нужна знать базовые определения и понятия.
А для того, чтоб во всем этом разобраться, нужно корону всезнайки с себя снять, и внимательно прочитать книгу Герчика, он кстати счас двигает тему - проптрейдинг, и раздает в управление до 500 000 долларов.. тем кто прошел комбайны.
П.С. там внизу для таких как ты всезнаек приписка, прочитай внимательно
твой сертификат ?
и подпольная кличка - Иван Нихрея ??
видимо всё-таки нет...значит реклама
Павел, иди ты сам , и открой
А мне зачем Коля,я не спешу,знаю толк.
4 пары с йеной в одну строну, это может быть 4 стопа.
4 пары с йеной в одну строну, это может быть 4 стопа.
такова жизнь
такова жизнь
Как-то всё-же нужно хеджировать риски.
Золото и серебро прям рвётся вверх, а там - всякое бывает.
Как по мне, то этот прогноз так себе - хеджировать нечем.
Как-то всё-же нужно хеджировать риски.
Золото и серебро прям рвётся вверх, а там - всякое бывает.
Как по мне, то этот прогноз так себе - хеджировать нечем.
вечером посмотрим, чем все закончиться
вечером посмотрим, чем все закончиться
Извини что в твоей теме.
Смотри, мой скрипт показывает вот такую картину по Еве
евра
и йена
Вот хотелось бы спросить у модератора, в чем ценность ветки? Реклама герчика? Голые графики? Прогнозы 50/50? В чём?
Вот хотелось бы спросить у модератора, в чем ценность ветки? Реклама герчика? Голые графики? Прогнозы 50/50? В чём?
у себя лучше спроси, какого ты отсюда не вылазишь?