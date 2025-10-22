Тренд и уровни - страница 67
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Серебро
Хорошая предрасположенность к падение, восходящий коррекционный откат под давлением, еще чуть-чуть и слом произойдет
Швейцарский франк
Д1, Ап тренд в ускорении
Внутри-дня, коррекционный откат
Евро, Основным является Нисходящий тренд
и на Н1 простая форма коррекционного отката
Золото, после вчерашнего подъема застряло под уровнем(внутри-дневным) Перелоу 1767,48, если что, то Твх в Пробой
Нефть марки Брент, линия восходящего тренда под давление, внутри-дня, Нисходящий канал в ускорении, есть простая форма отката, при ее сломе - Шорт.
Над рынком доминирует завтрашнее решение ФРС
Золото, произошел удар об уровень ПереЛоу(внутри-дневной) 1767,48, формально показался восходящий тренд.. Но пока нет ясности
Канадский доллар
С Д1 есть в наличии Восходящий тренд, и в нем откат, который с минуту на минуту может быть сломан
Пошел ход в развороте
Канадский доллар
До заявления ФОМС осталось 18 часов, Евро, Д1, цену зажало между уровнями 1.17348 и 1.17041
Английский фунт, котировка впала в неопределенность, вчера нес могла обновить Лоу позавчерашнего бара на Д1