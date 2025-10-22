Тренд и уровни - страница 67

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Серебро

Хорошая предрасположенность к падение, восходящий коррекционный откат под давлением, еще чуть-чуть и слом произойдет


 

Швейцарский франк

Д1, Ап тренд в ускорении


Внутри-дня, коррекционный откат


 

Евро, Основным является Нисходящий тренд


и на Н1 простая форма коррекционного отката


 

Золото, после вчерашнего подъема застряло под уровнем(внутри-дневным) Перелоу 1767,48, если что, то Твх  в Пробой



 

Нефть марки Брент, линия восходящего тренда под давление, внутри-дня, Нисходящий канал в ускорении, есть простая форма отката, при ее сломе - Шорт.


 

Над рынком доминирует завтрашнее решение ФРС

Золото, произошел удар об уровень ПереЛоу(внутри-дневной) 1767,48, формально показался восходящий тренд.. Но пока нет ясности


 

Канадский доллар

С Д1 есть в наличии Восходящий тренд, и в нем откат, который с минуту на минуту может быть сломан


 

Пошел ход в развороте

Канадский доллар


 

До заявления ФОМС осталось 18 часов, Евро, Д1, цену зажало между уровнями 1.17348 и 1.17041


 

Английский фунт, котировка впала в неопределенность, вчера нес могла обновить Лоу позавчерашнего бара на Д1


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