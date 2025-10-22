Тренд и уровни - страница 163
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Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.
ну Если я изучал рынок самостоятельно и у меня собственная книга,по этому и спрашиваю.
Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.
Чему конкретно учат их книги?
ну Если я изучал рынок самостоятельно и у меня собственная книга,по этому и спрашиваю.
Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.
и как показывает практика, все остатки денег на М1, на М5 их уже почти нет,
А как же тиковый? Как по мне на тиковом чуть побольше осталось.
а на более высоких = никогда не было и не будет.
М.б. до нашей эры и были когда по телефону торговали.
А как же тиковый? Как по мне на тиковом чуть побольше осталось.
всё верно, но у меня не получается полноценно работать с тиками, поэтому работа на остатках.
М.б. до нашей эры и были когда по телефону торговали.
Именно так, когда ленту котировок печатали в газетах.
Но народ никак этого не поймёт, и использует системы 50-ти летней давности.
Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.
А что,греться у костра так плохо? Виталик ты хоть раз выходил на природу с семьёй,с костром.
Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.
Виталик возьми семью и выйди на природу,разожги им костёр.Не пожалеешь!
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