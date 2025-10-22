Тренд и уровни - страница 163

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Vitaly Muzichenko #:

Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.

ну  Если я изучал рынок самостоятельно и у меня собственная книга,по этому и спрашиваю.

 
Vitaly Muzichenko #:

Ну если вы на форуме трейдеров, то должны об этом знать, а не задавать вопросы.

Чему конкретно учат их книги?

 
Павел-Славянин #:

ну  Если я изучал рынок самостоятельно и у меня собственная книга,по этому и спрашиваю.

Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.

 
Vitaly Muzichenko #:

и как показывает практика, все остатки денег на М1, на М5 их уже почти нет,

А как же тиковый? Как по мне на тиковом чуть побольше осталось.

Vitaly Muzichenko #:

 а на более высоких = никогда не было и не будет.

М.б. до нашей эры и были когда по телефону торговали.

 
Grigori.S.B #:

А как же тиковый? Как по мне на тиковом чуть побольше осталось.

всё верно, но у меня не получается полноценно работать с тиками, поэтому работа на остатках.

 
Grigori.S.B #:

М.б. до нашей эры и были когда по телефону торговали.

Именно так, когда ленту котировок печатали в газетах.

Но народ никак этого не поймёт, и использует системы 50-ти летней давности.

 
Vitaly Muzichenko #:

Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.

А что,греться у костра так плохо? Виталик ты хоть раз выходил на природу с семьёй,с костром.

 
Vitaly Muzichenko #:

Умно.... если-бы все учились самостоятельно не опираясь на опыт предшественников = до сих пор ездили-бы на повозках, и грелись у костра.

Виталик возьми семью и выйди на природу,разожги им костёр.Не пожалеешь!

 

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