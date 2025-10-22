Тренд и уровни - страница 263

Новый комментарий
 

#CHFJPY

    


 

Ключевые уровни, рынок форекс, 21.10.25


 

На индексе - Ложный пробой

 

#DJI30

 

 


 

EURJPY

зажали цену в канале..

 


 
#NG Натуральный газ
Как бы эта вся конструкция не рухнула, уровень благо расположен к таким событиям

#дистрибуция , все признаки есть, #длинное_безоткатное_движение , гэпы, громадного размера бары

 

 


1...256257258259260261262263
Новый комментарий