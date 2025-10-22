Тренд и уровни - страница 263
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#CHFJPY
Ключевые уровни, рынок форекс, 21.10.25
На индексе - Ложный пробой
#DJI30
EURJPY
зажали цену в канале..
#дистрибуция , все признаки есть, #длинное_безоткатное_движение , гэпы, громадного размера бары