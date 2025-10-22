Тренд и уровни - страница 146

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Uladzimir Izerski #:

Малевич, мой земляк, дальше черного квадрата ничего не видел. И он смог поднять себя на новый уровень искусства, который не является вершиной искусства.  Это талант.

и я о том же .яблоко от яблони недалече

 
mvf358 #:

и я о том же .яблоко от яблони недалече

Ты много говоришь  на форуме, а обсудить у тебя нечего. Пустомеля.))) 

 

Смотрим и удивляемся чутью Малевича своему таланту) 

22в

 

Вы наверно понимаете, что я не рисую вручную точки на показанных мной графиках.

Это есть закономерности рынков которые я вижу и внедренные в алгоритм индикаторов. 

 
Буду уважительно рад  в подсказке новых решений. Можно обращаться и в личку. Обсудим мои и ваши идеи..
 

USdCAD

Длительный подъем в последние несколько дней, все ждут отката.

Внутри-дня проявился лимитный уровень, от которого есть покупки, оттуда в Шорт


 

USdJPY


[Удален]  
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?
 
Nikolai Starkovskii #:
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?

Прочитай книжку в прикрепленном файле, раз уж видео смотреть не можешь. В данном случае случае все было как в книжек написано, после Длительного, безоткатного движения - резкое падение..

Точка входа - срыв предпробойной базы.


 

XTIUSD

Котировка находиться около нижней границы канала, признак выхода из него налицо. Шорт в пробой уровня 66,71


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