Тренд и уровни - страница 146
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Малевич, мой земляк, дальше черного квадрата ничего не видел. И он смог поднять себя на новый уровень искусства, который не является вершиной искусства. Это талант.
и я о том же .яблоко от яблони недалече
и я о том же .яблоко от яблони недалече
Ты много говоришь на форуме, а обсудить у тебя нечего. Пустомеля.)))
Смотрим и удивляемся чутью Малевича своему таланту)
Вы наверно понимаете, что я не рисую вручную точки на показанных мной графиках.
Это есть закономерности рынков которые я вижу и внедренные в алгоритм индикаторов.
USdCAD
Длительный подъем в последние несколько дней, все ждут отката.
Внутри-дня проявился лимитный уровень, от которого есть покупки, оттуда в Шорт
USdJPY
Тут наверное вопрос уже к модераторам. ТС упорно публикует голые графики со своими фантазиями. Может меры принять?
Прочитай книжку в прикрепленном файле, раз уж видео смотреть не можешь. В данном случае случае все было как в книжек написано, после Длительного, безоткатного движения - резкое падение..
Точка входа - срыв предпробойной базы.
XTIUSD
Котировка находиться около нижней границы канала, признак выхода из него налицо. Шорт в пробой уровня 66,71