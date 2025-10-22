Тренд и уровни - страница 30

Новый комментарий
 

Евро/Американский доллар, 1.20751, Лонг на Ложном пробое, 1.21745, Шорт на ложном пробое


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

здорово братан, ну что, в 50 % убытка, каково самочувствие? Все по плану? Или алгоритм косячный? Как менять будешь?

У кого 50%? Леха учи математику
 
Vladimir Baskakov:
У кого 50%? Леха учи математику

пик доходности 2074%, сейчас доходность 1061%, вполовину уменьшилась, в чем проблемы? 50% потерял, или ты там нафантазировал чего другого? Так просвети. Прирост смотри

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

пик доходности 2074%, сейчас доходность 1061%, вполовину уменьшилась, в чем проблемы? 50% потерял, или ты там нафантазировал чего другого? Так просвети. Прирост смотри

Леха, ты смотри сколько завел и сколько вывел. Хотя понятие вывел тебе незнакомо
 
Vladimir Baskakov:
Леха, ты смотри сколько завел и сколько вывел. Хотя понятие вывел тебе незнакомо

да мне по.уй скоко ты там вывел , ты только что просрал 50% и скоро еще больше, рынок поменялся, а то что ты там в удачные периоды вырываешь кусочки, так про это старая история, сколько веревочке не виться, конец всегда будет, раньше, позже

 

Английский фунт/Американский доллар, 1.36243 Лонг на ЛП, 1.37458 Шорт на ЛП


 
Vladimir Baskakov:

Пароша, учись торговать правильно. И никто тебе слова против не скажет.

 
Aleksandr Yakovlev:

Пароша, учись торговать правильно. И никто тебе слова против не скажет.

еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время

Это очень смешно, такие потуги. Ребята учите математику, пригодится
 
Vladimir Baskakov:
Это очень смешно, такие потуги. Ребята учите математику, пригодится

хорошо, раз так уперся, если не просрешь в ближайшее время, начнем учить

1...232425262728293031323334353637...263
Новый комментарий