Тренд и уровни - страница 30
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Евро/Американский доллар, 1.20751, Лонг на Ложном пробое, 1.21745, Шорт на ложном пробое
здорово братан, ну что, в 50 % убытка, каково самочувствие? Все по плану? Или алгоритм косячный? Как менять будешь?
У кого 50%? Леха учи математику
пик доходности 2074%, сейчас доходность 1061%, вполовину уменьшилась, в чем проблемы? 50% потерял, или ты там нафантазировал чего другого? Так просвети. Прирост смотри
пик доходности 2074%, сейчас доходность 1061%, вполовину уменьшилась, в чем проблемы? 50% потерял, или ты там нафантазировал чего другого? Так просвети. Прирост смотри
Леха, ты смотри сколько завел и сколько вывел. Хотя понятие вывел тебе незнакомо
да мне по.уй скоко ты там вывел , ты только что просрал 50% и скоро еще больше, рынок поменялся, а то что ты там в удачные периоды вырываешь кусочки, так про это старая история, сколько веревочке не виться, конец всегда будет, раньше, позже
Английский фунт/Американский доллар, 1.36243 Лонг на ЛП, 1.37458 Шорт на ЛП
Пароша, учись торговать правильно. И никто тебе слова против не скажет.
Пароша, учись торговать правильно. И никто тебе слова против не скажет.
еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время
еще чуток осталось, размотает рынок его депозит в ближайшее время
Это очень смешно, такие потуги. Ребята учите математику, пригодится
хорошо, раз так уперся, если не просрешь в ближайшее время, начнем учить