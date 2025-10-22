Тренд и уровни - страница 46

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Sergey Lazarenko:

Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.

Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)

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Sergey Lazarenko:

Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.

На каком таймфрейме?
 
Valeriy Yastremskiy:

Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)

вот рисунок https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page45#comment_24121717, тренды ж как матрешки, одни в одном, отличаются по Экстремумам, которые видны на разных таймах

Тренд и уровни
Тренд и уровни
  • 2021.08.19
  • www.mql5.com
Хотелось бы обсудить эту тему, тему Тренда и уровней Тренд - это направленное движение цены, но это определение вообщем, поэтому нужны детали...
 
Vladimir Baskakov:
На каком таймфрейме?

хоть на каком.. 

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Это знания 19 века, с ними хорошо курсы для начинающих трейдеров вести. К реальному рынку неприменимо
 
Vladimir Baskakov:
Это знания 19 века, с ними хорошо курсы для начинающих трейдеров вести. К реальному рынку неприменимо

так покажь знание 21 века, которое применимо

 
Valeriy Yastremskiy:

Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)

вот он, коррекционный откат, он в границах восходящего происходит, и пока не сломало это падение Восходящий тренд - это откат


 
Sergey Lazarenko:

вот рисунок https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page45#comment_24121717, тренды ж как матрешки, одни в одном, отличаются по Экстремумам, которые видны на разных таймах

Да я так))) Не до последней впадины просто коррекция.))) Если до последней, то коррекция будет равно предыдущему тренду.)))

 
Valeriy Yastremskiy:

Да я так))) Не до последней впадины просто коррекция.))) Если до последней, то коррекция будет равно предыдущему тренду.)))

дело в том, что пока последняя впадина не пройдена, то будет выполняться условие Ап тренда.. Или ты про что говоришь?

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Sergey Lazarenko:

так покажь знание 21 века, которое применимо

Я наугад
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