Тренд и уровни - страница 46
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Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.
Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)
Восходящий тренд - каждая последующая Вершина и Впадина выше предыдущей. Коррекция Восходящего тренда, после того, как цена обновит предыдущую Вершину, и начнет падать, то это падение будет считаться коррекция, до тех пор, пока не будет пройдена последняя Впадина, от которой был ход с обновлением предыдущей Вершины.
Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)
вот рисунок https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page45#comment_24121717, тренды ж как матрешки, одни в одном, отличаются по Экстремумам, которые видны на разных таймах
На каком таймфрейме?
хоть на каком..
Это знания 19 века, с ними хорошо курсы для начинающих трейдеров вести. К реальному рынку неприменимо
так покажь знание 21 века, которое применимо
Это уже тренд падающий будет, если до последней Впадины)
вот он, коррекционный откат, он в границах восходящего происходит, и пока не сломало это падение Восходящий тренд - это откат
вот рисунок https://www.mql5.com/ru/forum/359867/page45#comment_24121717, тренды ж как матрешки, одни в одном, отличаются по Экстремумам, которые видны на разных таймах
Да я так))) Не до последней впадины просто коррекция.))) Если до последней, то коррекция будет равно предыдущему тренду.)))
Да я так))) Не до последней впадины просто коррекция.))) Если до последней, то коррекция будет равно предыдущему тренду.)))
дело в том, что пока последняя впадина не пройдена, то будет выполняться условие Ап тренда.. Или ты про что говоришь?
так покажь знание 21 века, которое применимо