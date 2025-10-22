Тренд и уровни - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эфир, готовится к рывку, не хотелось бы пропустить, на Пробой
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Тренд и уровни
Sergey Lazarenko, 2021.01.16 13:43
Эфир, готовится к рывку, не хотелось бы пропустить, на Пробой
пипец, вот что значит лег поспать, прошиб эфир ближайший уровень
БиткоинКэш, хорошие, четкие внутри-дневной уровень, на Пробой, на Север
Биткоин, цена идет на ретест 34770
Биткоин, 34770, встреча
Биткоин, 34770, встреча
Привет Капитан Очевидность! Зачем ты пересказываешь опять, то что было?
здорово всезнайка, дело в том, что я ничо не предсказываю, просто отмечаю ключевые события в тренда, в данном случае цена консолидируется внутрь диапазона, и что будет дальше, непонятно, или может ты знаешь что будет дальше?
здорово всезнайка, дело в том, что я ничо не предсказываю, просто отмечаю ключевые события в тренда, в данном случае цена консолидируется внутрь диапазона, и что будет дальше, непонятно, или может ты знаешь что будет дальше?
Так в чем смысл говорить всем, что дождь прошел? Все и так знают
давай не будем за всех говорить, а начнем с тебя?
ты знаешь что именно на ключевых уровнях происходит остановка основного движения? Это точка, где есть возможность по дешевке(с минимальными издержками) присоединиться к тренду, либо спрогнозировав разворот, к развороту? Вот я и публикую такие значения. В надежде, что кого-нить это заинтересует. Кстати, я там увидал, что ты про определение тренде высказался - чушь и муть. Ты что наличие тренда отрицаешь?
Вот по Биткоину цена остановилась в падении
давай не будем за всех говорить, а начнем с тебя?
ты знаешь что именно на ключевых уровнях происходит остановка основного движения? Это точка, где есть возможность по дешевке(с минимальными издержками) присоединиться к тренду, либо спрогнозировав разворот, к развороту? Вот я и публикую такие значения. В надежде, что кого-нить это заинтересует. Кстати, я там увидал, что ты про определение тренде высказался - чушь и муть. Ты что наличие тренда отрицаешь?
Вот по Биткоину цена остановилась в падении