Тренд и уровни - страница 15

Новый комментарий
 

Эфир, готовится к рывку, не хотелось бы пропустить, на Пробой


 

пипец, вот что значит лег поспать, прошиб эфир ближайший уровень


 

БиткоинКэш, хорошие, четкие внутри-дневной уровень, на Пробой, на Север


 

Биткоин, цена идет на ретест 34770


 

Биткоин, 34770, встреча


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Биткоин, 34770, встреча


Привет Капитан Очевидность! Зачем ты пересказываешь опять, то что было?
 
Vladimir Baskakov:
Привет Капитан Очевидность! Зачем ты пересказываешь опять, то что было?

здорово всезнайка, дело в том, что я ничо не предсказываю, просто отмечаю ключевые события в тренда, в данном случае цена консолидируется внутрь диапазона, и что будет дальше, непонятно, или может ты знаешь что будет дальше?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

здорово всезнайка, дело в том, что я ничо не предсказываю, просто отмечаю ключевые события в тренда, в данном случае цена консолидируется внутрь диапазона, и что будет дальше, непонятно, или может ты знаешь что будет дальше?

Так в чем смысл говорить всем, что дождь прошел? Все и так знают
 
Vladimir Baskakov:
Так в чем смысл говорить всем, что дождь прошел? Все и так знают

давай не будем за всех говорить, а начнем с тебя?

ты знаешь что именно на ключевых уровнях происходит остановка основного движения? Это точка, где есть возможность по дешевке(с минимальными издержками) присоединиться к тренду, либо спрогнозировав разворот, к развороту? Вот я и публикую такие значения. В надежде, что кого-нить это заинтересует. Кстати, я там увидал, что ты про определение тренде высказался - чушь и муть. Ты что наличие тренда отрицаешь?

Вот по Биткоину цена остановилась в падении


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

давай не будем за всех говорить, а начнем с тебя?

ты знаешь что именно на ключевых уровнях происходит остановка основного движения? Это точка, где есть возможность по дешевке(с минимальными издержками) присоединиться к тренду, либо спрогнозировав разворот, к развороту? Вот я и публикую такие значения. В надежде, что кого-нить это заинтересует. Кстати, я там увидал, что ты про определение тренде высказался - чушь и муть. Ты что наличие тренда отрицаешь?

Вот по Биткоину цена остановилась в падении


Нет на Форексе уровней, вообще.
Они только в твоей голове.
Нарисуй любую черту на графике и считай ее уровнем, это абсурд
1...8910111213141516171819202122...263
Новый комментарий